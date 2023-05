Preguntan a Ancelotti por Joselu…¡y desvela qué otros dos delanteros de LaLiga le gustan!

El Real Madrid busca un delantero parche de cara a la próxima temporada que pueda suplir con garantías a Benzema, de 35 años, hasta que en 2024 lleguen Endrick y, tal vez, Haaland o Mbappé al conjunto blanco. Una opción que baraja el cuadro merengue es fichar a Joselu, especialmente si el Espanyol termina descendiendo a Segunda División. Cuestionado por el internacional español en rueda de prensa, Carlo Ancelotti habló también de Álvaro Morata (Atlético de Madrid) y de Iago Aspas (Celta de Vigo) como delanteros de LaLiga Santander que le gustaban

«Joselu, como otros delanteros, me gusta mucho. Me gusta mucho Aspas, me gusta mucho Morata… por hablar de los españoles. Me gustan muchos jugadores, habitualmente lo que te gusta es el delantero que marca goles», señaló el entrenador del Real Madrid en rueda de prensa.

No obstante, Carlo Ancelotti prefirió ser respetuoso y no ahondar en el interés del conjunto blanco por Joselu. «No quiero hablar de nombres porque los equipos están involucrados en retos muy importantes. Estamos trabajando para mejorar la plantilla», sentenció.

Joselu y el interés del Real Madrid

Joselu, que también fue preguntado por el interés del Real Madrid, declaró en su día: «Qué va, yo estoy muy feliz en el Espanyol, esa etapa ya pasó. Tengo que mirar por lo mío aquí y luchar por nuestros objetivos».

Pese a haber cerrado la puerta a su regreso al cuadro merengue, ahora su situación ha cambiado. Y es que Joselu ha sido convocado con la Selección por Luis de la Fuente y podría perder su sitio si el Espanyol desciende. El conjunto blanquiazul ya se hizo con sus servicios el pasado verano por 6 millones aprovechando el descenso del Alavés y ahora el Real Madrid podría hacer lo propio. Lo que no hará, en ningún caso, es desembolsar los 30 millones de euros que figuran en su cláusula de rescisión.