Las cuatro salidas del Real Madrid para aligerar la plantilla

El Real Madrid ha ido con prisa en el mercado de fichajes, en parte porque el Mundial de Clubes, tras una temporada demasiado irregular, le exigía cambios inmediatos, y en parte porque quiere que, cuando vuelva el equipo al trabajo al principio de agosto, Xabi Alonso tenga la plantilla más o menos hecha y pueda seguir trabajando en transmitir sus nueva ideas.

Cuatro fichajes

Con la incorporación de Álvaro Carreras, el club ya suma cuatro fichajes en este mercado veraniego. El lateral izquierdo se une a las llegadas en defensa de Dean Huijsen y de Trent Alexander-Arnold, que ya han debutado en el Mundial de Clubes, y al argentino Mastantuono, que se integrará al equipo en agosto, aunque su fichaje se cerró ya hace bastantes días.

Así pues, a día de hoy, contando a Gonzalo García como jugador del primer equipo tras su espectacular Mundial de Clubes, Xabi tendría a su disposición 25 futbolistas. Los porteros son Courtois y Lunin.

La defensa cuenta con diez efectivos, una cifra amplia que incluye a Alexander-Arnold, Carvajal, Huijsen, Rüdiger, Asencio, Militao, Alaba, Fran García, Mendy y la llegada de Álvaro Carreras.

El mediocampo lo conforman Bellingham, Valverde, Tchouaméni, Camavinga, Arda Güler, Ceballos y Mastantuono, cuando se incorpore al equipo.

Y en ataque hay seis nombres de peso: Mbappé, Vinicius, Rodrygo, Brahim Díaz, Endrick y Gonzalo.

25 fichas, el límite

25 fichas del primer equipo es el límite permitido tanto en LaLiga como en la Champions. Es decir, si no hay salidas, no caben más incorporaciones que puedan ser inscritas. De ahí que la atención del club se haya desplazado, inevitablemente, a las salidas. Porque si bien el mercado no está cerrado (y se habla mucho del defensa Konaté), ahora mismo lo importante no es tanto quién llega, sino quién se va y hace sitio. También puede haber salidas y no haber movimientos de entrada. El año pasado, Carlo Ancelotti tuvo una plantilla de 22 futbolistas, que visto lo que sucedió con las lesiones, se le quedó corta. Pero lo malo de una plantilla larga es que puede haber más problemas en el vestuario.

Las salidas

El nombre que más suena en ese sentido es el de Rodrygo. El delantero brasileño tiene mercado, y mucho. Es joven, ya contrastado, con experiencia en partidos grandes y margen de mejora si juega en la izquierda. La Premier League se perfila como su destino más probable y, dentro de ella, el Liverpool parece haber tomado la delantera al Arsenal. La operación, de concretarse, sería una de las más sonadas del verano, pero también la que más se veía venir. El brasileño acabó muy desgastado en LaLiga y no ha podido renacer en el Mundial de Clubes. El cambio de entrenador no ha variado su papel; quizá lo ha empeorado. Si el torneo en Estados Unidos sirve como referencia, Rodrygo ya sabe que va a jugar poco, y este año, y, esto es muy importante para comprender los movimientos y rumores, es temporada de Mundial de selecciones.

Otro nombre en el capítulo de posibles salidas es el de Dani Ceballos. El centrocampista andaluz, no termina de contar para Xabi Alonso como casi nunca fue un jugador fundamental para Ancelotti. Su papel en el Mundial de Clubes fue marginal, casi anecdótico. Hasta Modric, que estaba de despedida, tuvo más protagonismo que él. Y eso, unido a la llegada de Mastantuono y que Camavinga tiene que recuperarse, además de que Güler le ha adelantado, deja poco margen para pensar en más minutos.

Otro foco de atención es el lateral izquierdo. Con la llegada de Álvaro Carreras el club suma ya tres jugadores naturales en esa posición: Fran García, Mendy y el propio Carreras. Demasiada competencia para un solo puesto. Y aunque la temporada es larga y exigente, no se descarta que uno de ellos acabe haciendo las maletas. Mendy, por su historial de lesiones y su perfil más defensivo, parece el candidato más probable. Fran García, por su parte, ofrece más verticalidad, pero aún debe mejorar en defensa y convencer al entrenador con un nivel alto más constante. Por el precio, por las esperanzas puestas en él, está claro que Carreras llega para ser titular desde el principio.

No es la única elección que deben tomar Xabi Alonso y el Real Madrid. La irrupción de Gonzalo ha cambiado las jerarquías dentro del vestuario. Los delanteros fijos, en principio, son Mbappé y Vinicius, mientras que Endrick iba a ser la primera opción para sustituirles. Pero el canterano blanco, máximo goleador del Mundial de Clubes, ha variado los planes de una manera radical. Ya no puede quedarse en el filial y si se establece en el primer equipo, es complicado que lo haga para ser el cuarto punta del equipo, con muy pocos minutos. En Estados Unidos Gonzalo no solo le dio gol a Xabi Alonso, también le ofreció mucho trabajo: lideró las presiones defensivas de todo el equipo. Y si algo quiere Xabi es que los delanteros se impliquen defensivamente.