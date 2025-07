Las lágrimas de Álvaro Carreras en su presentación con el Real Madrid

Volver. A sus 22 años, Álvaro Carreras aterrizó en la capital para enfundarse la camiseta blanca con la que tantos soñaron y, tanto soñó el durante tres años. Ha sido presentado en Valdebebas y no ha podido esconder las lágrimas. "No va a ser fácil", dijo cuanto le tocó el turno de palabra. Leyó un texto con voz entrecortada, dijo: "Hala Madrid" y se sentó sin poder contener las lágrimas.

Primero, Florentino Pérez, presidente del club, no escatimó elogios para el nuevo fichaje y estacó tanto la dimensión del fichaje como el simbolismo de este reencuentro con la cantera blanca. “Hoy es un día importante para todos los madridistas”, comenzó Florentino Pérez, “porque cada vez que damos la bienvenida a un nuevo jugador es un momento especial para los aficionados”.

El presidente madridista enmarcó la llegada de Carreras dentro de un proyecto ambicioso, tanto en el presente como con vistas al futuro. “Fortalecemos a un equipo cuyo objetivo es hacer felices a los seguidores. Seguimos trabajando para que sueñen con nuevos desafíos. El Madrid siempre quiere más, ha agigantado su historia y viene protagonizando una dinastía”, afirmó con determinación.

En ese contexto, recordó también los otros nombres que se han sumado en este mercado, como Alexander-Arnold, Huijsen y Mastantuono, y el nuevo entrenador, Xabi Alonso, que según el presidente, “dirigirá a un equipo dispuesto a afrontar el reto de ganar”.

Una vuelta cargada de recuerdos

Florentino no se limitó a los logros recientes del club. Su discurso se volvió más cercano al hablar directamente de Carreras, destacando su origen madridista. “Damos la bienvenida a Carreras. Regresas al Real Madrid, a la Ciudad Deportiva que te traerá recuerdos. Llegaste en 2017, aprendiste lo que representa formar parte del club más admirado”. Puso el foco en la perseverancia y el recorrido del lateral gallego, quien dejó la cantera blanca para continuar su formación en el extranjero: “Querías jugar en el Madrid y traspasaste fronteras para convertirte en el jugador que eres. En el Benfica te has ganado el cariño de todos. El Benfica te dio el premio revelación de este año”, recordó. También el reconocimiento que Carreras recibió como mejor jugador sub-21 durante su etapa en el Manchester United, dejando claro que el club sigue de cerca a sus canteranos allá donde estén.

El agradecimiento de Carreras

Cuando le tocó hablar, Carreras no pudo ocultar la emoción del momento. Su regreso se vivió como un cierre de círculo: “No es fácil ahora”, dijo en referencia al impacto del momento, “Gracias al presidente y al Real Madrid por hacer posible la vuelta a mi casa”.

El joven defensa quiso compartir el protagonismo con quienes lo han acompañado en su carrera. “No quiero olvidarme de mi familia, sin ellos no sería posible”, afirmó, al borde de las lágrimas, antes de añadir: “y también a mis representantes”. Cerró su breve intervención con una declaración de identidad que resumió el espíritu del día: “Es un orgullo defender este escudo por todo lo que representa… Gracias y Hala Madrid”. Y después, se sentó y estuvo un ratito llorando.

En la conferencia de Prensa, contó que la emoción había sido compartida. “Volver al Real Madrid significa todo, volver a la que fue mi casa”, dijo, “Hasta el último momento no me lo creía. Me tocó salir siendo un niño. Cuando se lo conté a mi madre, se emocionó, y eso me emocionó también a mí”.

Su rendimiento con el Benfica en la última temporada fue una de las claves de su fichaje. Carreras no solo destacó en el campeonato portugués, sino también en el gran escaparate europeo. Uno de los partidos que más atrajo la atención fue el que disputó contra el FC Barcelona en la Champions League. Sobre ese encuentro, el jugador fue claro: “El trabajo de una temporada no se puede basar en un partido solamente. Es verdad que ese día estuve a un nivel muy bueno, pero ha sido así durante toda la temporada. Prometo a los madridistas que estaré al nivel del club de mis sueños”.

En su intervención, Carreras mostró una actitud humilde pero firme. Evitó cualquier tipo de comparaciones con los jugadores con los que competirá por un puesto, como Ferland Mendy o Fran García. “Son jugadores de un gran nivel. Yo vengo a dar todo de mí y a seguir ganando títulos. Sabemos cómo es el fútbol, venimos a competir”. El mensaje fue claro: respeto a sus compañeros, pero con la ambición de hacerse con un sitio en el once titular de Xabi Alonso, con quien ya ha tenido sus primeras conversaciones. “Me ha dado la enhorabuena. Jugaré donde haga falta en el club de mis sueños. Me dejaré todo por esta camiseta”.

El regreso de Carreras ha sido celebrado por su entorno más cercano. Según él mismo relató, sus amigos no daban crédito cuando supieron que volvía al club. “No se lo creían. Todos mis amigos son del mejor club del mundo, del Real Madrid”. También tuvo palabras para Ángel Di María, con quien coincidió en el Benfica: “No tengo palabras para Angelito. Ha sido un gran compañero dentro y fuera del campo. Le estoy eternamente agradecido y le deseo mucha suerte en esta nueva etapa”.

En cuanto a su estilo de juego, Carreras se definió como un jugador ofensivo pero consciente de sus deberes defensivos: “Me gusta tener la pelota, ir hacia delante y ayudar atrás, porque es mi trabajo. Quiero dar lo máximo todos los días que vista esta camiseta”. Al ser preguntado por el dorsal que lucirá, el 18, respondió con sencillez: “Si te digo la verdad, me pongo cualquier dorsal para jugar en este club”.

Durante la rueda de prensa, Carreras también abordó las circunstancias que rodearon su fichaje. El proceso fue largo y generó cierta incertidumbre en el entorno mediático, pero el jugador aseguró que nunca perdió la concentración en su equipo anterior. “Cuando llegué al Benfica firmé por varios años. Estaba tranquilo, tenía que respetarles, hacer mi trabajo y seguir a lo mío. Al final, todo se hizo”. Incluso durante el Mundial de Clubes no supo nada con certeza hasta que se cerró oficialmente la operación. “Estaba enfocado en el Benfica. Habíamos preparado bien el torneo. Les tengo un respeto increíble. No sabía nada hasta el último día”.

Preguntado sobre la presión de ser uno de los defensas más caros del club, Carreras se mostró sereno. “No me meto en el tema números. El fútbol hoy en día mueve todo eso, pero estoy tranquilo conmigo mismo”.

Por último, dejó un mensaje que resume su trayectoria y sus aspiraciones. Agradeció al Benfica por la oportunidad de crecer, por el cariño recibido y por haberlo hecho mejor futbolista. Pero sobre todo, reafirmó que su atención está plenamente puesta en el reto que tiene por delante: “Estoy enfocado aquí”.

Con esta presentación, el Real Madrid recupera a un jugador formado en casa, que ha sabido ganarse su sitio a base de constancia, madurez y rendimiento. Álvaro Carreras vuelve al Santiago Bernabéu con la convicción de que es su momento. Y lo afronta con una promesa: estar a la altura del club que siempre soñó defender.