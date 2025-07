El dato defensivo de Gonzalo con el que quiere competir el puesto a Mbappé en el PSG - Real Madrid

Tras un partido, el alemán Netzer, un centrocampista rubio y con un toque de balón prodigioso, se quejó al entrenador de que el joven lateral izquierdo subía tanto que le obligaba a él a ocuparse de su lado y por eso no podía rendir. Ese lateral izquierdo lo oyó y, si no le paran los compañeros, se hubiera comido al jugador alemán, campeón del mundo. Y no, no es una exageración.

La frase de Camacho sobre los canteranos

Porque Camacho tenía carácter y no estaba dispuesto a que nadie, por muy figura que fuera o por muy alemán, jugase con su futuro en el Real Madrid. Camacho se iba a ganar el puesto por encima de cualquier cosa.

Fue Camacho, años después, como entrenador, ya como leyenda del Real Madrid, el espejo de lo que es el carácter que necesita esa camiseta, fue él quien resumió en una frase cuál debía ser la actitud de los canteranos al llegar al primer equipo: «Hay que tirar la puerta abajo».

Eso es lo que ha hecho Gonzalo García en el Mundial de Clubes. El delantero, convertido ya en la gran sensación del torneo y que suena para la selección, ha sido la gran sorpresa de Xabi Alonso. Con la baja temporal de Mbappé, aunque el francés ya ha regresado al gol contra el Borussia Dortmund tras salir desde el banquillo, Gonzalo ha aprovechado su oportunidad como solo lo hacen los llamados a grandes cosas: marcando. Y no una vez, sino cuatro.

Gonzalo, ¿un nuevo Joselu?

«Para mí era impensable llevar cuatro goles a estas alturas», reconoció tras su último tanto. «Estoy contento por marcar otro gol más, pero más aún con la victoria, con el trabajo de todo el equipo y con el pase a semifinales», decía. Su humildad no disimula una realidad: se ha ganado quedarse. La idea original era que Endrick, el joven fichaje brasileño, asumiera el rol de suplente de Mbappé. Pero Gonzalo ha roto el escalafón con goles y personalidad. El puesto ya no tiene dueño, o al menos no uno fijo. Su capacidad de adaptación ha sido una de las claves. «Puedo tener ese rol de rematador en el área, como Joselu», explicaba. «Tampoco es que me quiera definir solo como eso; también puedo aportar mucho más al equipo en otras situaciones. Pero ahora, en ese sitio, mientras siga metiendo goles, bastante bien».

El propio Joselu, que conoce bien la dificultad de hacerse un hueco en un club como el Madrid, ha elogiado al joven. Y desde el cuerpo técnico destacan esa mezcla de instinto goleador y lectura de juego que lo hace aparecer siempre en el lugar adecuado.

Más presiones defensivas que nadie

Xabi Alonso lo resumió mejor que nadie: «He hablado mucho de él y hoy lo ha vuelto a hacer. Tiene características de goleador y ha hecho una gran temporada en el Castilla. Está en el lugar oportuno en el momento oportuno». Y cumple lo que le pide Xabi Alonso. Es el jugador del Real Madrid que más presiones defensivas hace: 155. Pero Gonzalo no está solo en esta pequeña revolución silenciosa de Valdebebas. Xabi Alonso ha llevado a Estados Unidos a diez canteranos, más Raúl Asencio, que va a ser titular mañana ante el PSG, en una señal clara de apuesta por el talento joven. Están buscando minutos y destinos. Son la Quinta de Gonzalo.

La Quinta de Gonzalo

Por ejemplo: Youssef «Yusi» lateral derecho, puede marcharse al Alavés, pero no es el único. Hay al menos otros tres canteranos que podrían salir del club este verano. Víctor Muñoz, delantero de 21 años que debutó con el primer equipo de la mano de Ancelotti, está en el radar de Osasuna. El conjunto navarro aprieta por su fichaje y ve en él un delantero con margen de crecimiento.

Otro que tiene opciones sobre la mesa es Chema, mediocentro de 20 años y viejo conocido de Xabi Alonso, que ya lo dirigió en su etapa en la cantera blanca. Su nombre suena con fuerza para reforzar al Levante en su regreso a Primera. Chema combina buena visión de juego con despliegue físico y podría tener minutos importantes en un equipo que quiere asentarse en la élite.

También está el caso de Jacobo Ramón, central de 20 años, que interesa tanto al Getafe como al Como, el club italiano en el que está involucrado Cesc Fàbregas. Jacobo ya sabe lo que es ser decisivo con el primer equipo: fue el héroe ante el Mallorca con un gol salvador en los últimos minutos en LaLiga. Tiene carácter y una presencia física que lo hace ideal para el fútbol moderno.

Completan esta Quinta de Gonzalo otros nombres con menos protagonismo por ahora, pero también bajo la lupa: los porteros Fran González y Sergio Mestre; los defensas Jesús Fortea y Diego Aguado; el centrocampista Mario Martín; y, por supuesto, el propio Gonzalo, que se ha cargado la puerta. La ha hecho añicos en cinco partidos.