Día del deporte: los graves peligros de rematar de cabeza, según los expertos

El Real Madrid juega contra el Manchester City el próximo martes en uno de las eliminatorias que más se está repitiendo en los últimos años en la fase final de la competición. Es la tercera vez consecutiva con Carlo Ancelotti en el banquillo, pero también le tocó a Zidane, en una eliminatoria que se decidió en Manchester, con dos errores graves de Varane.

Dos errores muy extraños, impropios del futbolista francés, que casi siempre se mostró sereno y confiado cuando jugaba con la camiseta del Real Madrid. Estos días, Varane ha explicado lo que le sucedió en ese encuentro que tan malos recuerdos le trae.”Finalmente, me he dado cuenta de que esos errores inhabituales no fueron por casualidad", aseguraba. Días antes, en encuentro contra el Getafe había tenido que abandonar tras un cabezazo al saque de un córner.

Después siguió un protocolo de recuperación, con cinco días sin esfuerzos, pero no se recuperó bien, piensa ahora. "Me acuerdo de haber sentido un intenso cansancio, pero pensaba que era por la descompresión habitual al final de la temporada”, explicaba. Volvió a los entrenamientos y se notaba sin energía. “He tenido varias conmociones cerebrales. Si repasamos tres de los peores partidos de mi carrera, hay al menos dos en los que había sufrido una conmoción cerebral unos días antes: contra Alemania en los cuartos de final del Mundial de 2014 y con el Real Madrid ante el Manchester City en los octavos de final de la Liga de Campeones 2020” terminaba reconociendo.

El 20% de las lesiones son deportivas

Según la Sociedad Española de Neurología en España se producen más de 100.000 casos de daño cerebral traumático, más del 60% en accidentes de tráfico y accidentes laborales, pero al menos 20% de los son lesiones deportivas. Y añade que alrededor de un 20% de los jugadores de deportes de contacto padecen, al menos, un episodio de daño cerebral traumático al año, siendo los deportes donde se encuentra una mayor incidencia de este tipo de lesiones el fútbol, el fútbol americano, el rugby, el hockey y el boxeo.”Un traumatismo craneoencefálico (TCE) -o, como preferimos denominarlo, un daño cerebral traumático (DCT)- es causado por un golpe, una sacudida o un impacto en la cabeza, que interrumpe el funcionamiento normal del cerebro. Y aunque no todos los golpes en la cabeza causan traumatismos, cuando ocurre, y dependiendo de su gravedad, pueden producir desde un breve cambio en el estado mental o la conciencia, hasta períodos más largos de inconsciencia o serios problemas cerebrales después de la lesión", explica el Dr. Jesús Porta-Etessam, Presidente de la Sociedad Española de Neurología (SEN).

En el fútbol, últimamente se discute si los futbolistas deberían evitar rematar de cabeza, una jugada que se repite constantemente en cada partido y más si el marcador está apretado: el centro desde la banda y el remate del delantero o el despeje del defensa nació con el fútbol. “En el Manchester United nos recomendaron no hacer más de 10 cabezazos por entrenamiento... Mi hijo de 7 años juega al fútbol y le aconsejo que no dé cabezazos", explicaba Varane en su entrevista en Le Equipe.

Según la Sociedad Española de Neurología son diversos los estudios los que demuestran que los golpes repetidos en la cabeza conllevan para quienes los practican habitualmente, como suelen ser los delanteros o los centrales, un riesgo superior de desarrollar a futuro otro tipo de demencias, como el Alzheimer, pero también otras enfermedades neurodegenerativas, como la enfermedad de Parkinson.

"Y eso no solo se ha visto en las disciplinas deportivas más agresivas, como las que antes se han mencionado, sino también en otro tipo de deportes de contacto como puede ser el fútbol. Lo que ha llevado a que la International Football Association Board ya haya recomendado la prohibición de realizar cabezazos en el futbol infantil, por riesgo de lesiones cerebrales", señala el Dr. Jesús Porta-Etessam.

Más posibilidades de Alzheimer

Varane está convencido de que lo que le pasó fue eso: “Lo sentí desde el calentamiento, me dije: despierta. Casi quería darme una bofetada. Durante el partido, mis primeros tres balones fueron técnicamente limpios, pero fue demasiado lento. No podía concentrarme en permanecer en mi partido, era como un espectador. El partido me fue mal y, en retrospectiva, me di cuenta de que estaba relacionado con el shock que había sufrido... Me cuestioné mucho y, finalmente, me di cuenta de que estos errores insólitos no habían caído del cielo”, contaba.

La sociedad español de Neurología advierte que los errores en un partido y caer eliminado de la Champions es un mal menor. Según un estudio sueco los futbolistas tiene 1,5 veces más probabilidades de desarrollar una enfermedad neurodegenerativa en comparación con la población general. Otro estudio escoces aumenta a 3,5 veces más riesgo de desarrollar una enfermedad neurodegenerativa que el resto de la población y cinco veces más probabilidades de desarrollar Alzheimer.