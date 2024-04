Javier Clemente: «Se enfadó Maradona y hubo leña»

Javier Clemente (Baracaldo, 1950) es el último entrenador que ha ganado la Copa del Rey con el Athletic. Fue hace 40 años, en la temporada 83/84, contra el Barcelona de Maradona y Schuster. Una final que acabó en pelea multitudinaria entre los jugadores de los dos equipos. «Veníamos de ganar la Liga. O sea, que fue una semana muy intensa. Fue un partido muy duro y luego fue más duro después del partido, porque se enfadó Maradona y hubo leña», cuenta.

¿Fue Maradona el que lio todo?

Yo creo que ellos no esperaban perder. Creo que Menotti se equivocó porque sacó a Schuster, que había estado lesionado un mes, y Maradona, también. Jugó con dos que estaban en muy baja forma. Nos costó ganarles, pero fue un partido de mucho trabajar y mucho pelear.

Se recuerda más el partido por los palos que por el juego.

Pero mira, quince o veinte días después de aquel partido nosotros fuimos a Barcelona a hacer el homenaje de Olmo y de Artola. O sea que nosotros a lo que pasa en el campo no le damos más vueltas. Pasa en el campo y al de media hora estamos tomando una cerveza todos juntos.

¿Cómo les recibieron en el homenaje a Olmo y a Artola?

Muy bien. Pero si los jugadores del Athletic y del Barcelona nos hemos llevado siempre bien. Y el homenaje estuvo muy bien.

En aquella final el gol lo mete Endika, que no era un titular habitual.

No jugó Sarabia y fuimos campeones con gol de Endika. Y no jugó Sarabia porque físicamente estaba peor que Endika para jugar ese partido. Dos años después quité a Sarabia y el público ya no estaba contento y entonces me echaron a mí. Fuimos campeones y disfrutó todo el mundo y dos años después por lo mismo me echan a mí y resulta que íbamos muy bien en la clasificación. Pero es la prensa, es el público, es no sé qué.

¿Aquellos partidos con el Barcelona eran especialmente calientes por la patada de Goikoetxea a Maradona?

Eran calientes, sí. Coincidió, pero nosotros tampoco le dimos más vueltas a ese tema. Ellos sí las dieron, pero nosotros tampoco damos vueltas a cuando a nosotros nos pegan. Sobre todo, yo. Lo mío fue mucho peor que lo de Maradona. Maradona siguió jugando, yo, sin embargo, con 19 años no volví a jugar. Y dices «pues me ha tocado». Y ya está. Al final eso te pasa en el fútbol. Ha cambiado mucho, porque ahora todo el mundo se queja. Y el fútbol era más vibrante, más participativo. Sobre todo el público, que antes participaba mucho más en el quehacer de tu equipo. Ahora no se puede entrar, no se puede tocar, no se puede presionar, no se puede hacer nada. Ahora es todo mucho más ficticio, mucho más mentiroso y el fútbol ha evolucionado a eso. Ahora hay otro tipo de juego y el nuestro era un fútbol mucho más fuerte.

¿Mucho más de verdad?

Mucho más bonito.

Se dice que el fútbol de ahora es mucho más rápido.

Bueno, vamos a ver. Yo creo que los jugadores ahora poseen más velocidad porque vienen de unos años que han evolucionado los medios, la preparación física, la medicina, lo que comen los críos. El primer yogur que yo comí igual fue con 15 años. La alimentación ha cambiado mucho y muchas cosas han cambiado. El jugador ahora es más rápido, sin embargo, hacen un fútbol mucho más lento. Nosotros en aquella época llegábamos a puerta en diez minutos seis veces y ahora empiezan desde atrás, que si la tocan, que la retocan, a la banda, a la otra banda, al medio, pasan para atrás y no la pierden. Y los otros están esperándote con un café. Una cosa es la rapidez que poseen los jugadores y otra cosa es el juego rápido. Y el juego rápido ahí sí que no había dudas, era antes. Antes cogía el balón Goiko, se la ponía a Dani y ya estábamos en el área. Eso era jugar a toda leche.

¿Se toca demasiado el balón?

Sí, es lo que hacen ahora los entrenadores, pero eso es todo copiado. Empezó Pep mira con qué equipo, con Messi y compañía, y ahora le están copiando hasta los que juegan en regional. Chaval, pero si no tienes ni puta idea tú para hacer esto, ¿estás loco tú o qué? ¿Vas a hacer tú lo que está haciendo Messi? Pues te vas a romper el pie. Una cosa es imitar lo que tú puedes hacer y otra cosa es imitar un tipo de juego con unos tíos que son todos internacionales y de altísimo nivel y lo ves hacer en equipos de Tercera, en equipos de Segunda B, y luego dicen que pierden. ¿Cómo no vas a perder? Si a la cuarta has perdido el balón. Empiezas a jugar desde atrás y no llegas a medio campo.

¿Hay mucho teórico?

Sobre todo en las emisoras y en las tertulias. Lo de las tertulias es el descojono. Algunas veo. ¿Tú crees al tema del racismo las vueltas que le están dando? Que no es racismo. Si tú vas a jugar a un campo fuera de tu casa los de la grada te dicen de todo para que juegues mal. Pero es para que juegues mal, no porque sean racistas. A Vinicius le silban y cuanto más se enfade más le van a llamar imbécil. Para que se enfade más. Y si se enfada más, juega peor, que es lo que quieren los locales. Fíjate a nosotros lo que nos decían, desde temas políticos, a si estábamos implicados en no sé qué. A mí en el Bernabéu me cantaban «Clemente, muérete». Fui a la rueda de prensa y dije «por mucho que me digan que me muera, no me voy a morir, porque voy a durar muchos años». En el fútbol no hay que dar importancia a todas esas cosas. Hay que tener cierto respeto porque hay cosas que se están saliendo de madre.

El lenguaje que se usa, ¿aleja a la gente del fútbol?

A mí, sí. Cuando no voy al campo, yo pongo los partidos de la tele, que veo muchos, y a ver, ¿quién comenta el partido? Fulanito, a tomar por culo el volumen. Luego hay tertulia. ¿Quiénes hablan? Este, este, este y este. A cambiar. Pongo una película de vaqueros o una de policías, o de indios o el telediario. Tíos que se ponen a hablar y parece que son catedráticos del fútbol y resulta que no saben chutar. A mí me va la conversación sencilla, la explicación sencilla, fácil y no hacer de entrenador. No se me ocurriría decir, ni de broma, que Ancelotti, por ejemplo, se equivoca en un planteamiento. Ha hecho su planteamiento y yo lo respeto y puedo decir que está jugando con un planteamiento que en estos momentos no funciona porque le están superando los rivales. A mí me gusta decir las cosas más sencillas y que la gente las entienda. No te digo yo lo de los bloques y esto, que es una jerga muy complicada. Yo hablo de otro fútbol, de un fútbol más de diario, que los chavales lo entiendan. Si ahora el fútbol parece la construcción: bloque bajo, bloque alto, bloque intermedio, todo bloques. ¿Qué cojones son los bloques? Bloques eran de cemento y hacíamos un bloque para hacer carreteras o un puente o una casa. El fútbol lo inventaron los ingleses hace ciento y pico años y el fútbol era aquel, no ha cambiado. Fútbol es once contra once, uno tiene el balón y lo que tiene que hacer es meter gol. Y ya está.

¿Usted no criticaría a un entrenador?

Lo que no digo es que se ha equivocado porque no saca a fulano o a mengano. Por ejemplo, a Luisito de la Fuente, el último follón que ha habido por el chaval este que se ha ido a jugar con Marruecos, ha habido comentarios de periodistas, que dicen «muy mal, a este chaval hay que amarrarlo para que ya no se pueda ir a jugar a otro sitio». ¿Y por qué? ¿por qué hay que hacer eso? Si lo llevas a la selección es para que esté en el grupo de 23. Pero si no ha jugado en el Madrid más que tres partidos. Y eso que yo llevaba a suplentes del Madrid, ¿eh? Yo he llevado a Míchel y quité a Míchel para llevar a Luis Enrique, que era suplente de Míchel en el Madrid. ¿Por qué? Porque me gustaba más. ¿Es bueno Brahim? Sí, es bueno, pero le tiene que gustar al seleccionador. ¿Qué hay que hacer? Al chaval, ¿ponerle 20 minutos un día para que ya no vuelva a jugar en la selección, en ninguna? Y que un periodista diga que ese tiene que ser titular indiscutible de la selección española. ¿Pero por qué? Hay otro que dice «no van los del Madrid, yo no soy de España». Ole, tus cojones, este es un fenómeno. ¿Pero qué tiene que ver? El seleccionador hace el equipo que a él le gusta. Y coge a esos jugadores porque va a hacer el tipo de fútbol que a él le gusta. ¿Yo llevaría los mismos que él? Pues no, porque a mí me gustan otros. El seleccionador es uno y ¿qué quieren, que consulte en la tribuna qué equipo quieren que saque el domingo? El entrenador es entrenador, entrena entre semana, ve cómo están los jugadores y dice «elijo a estos once para jugar mañana en el Bernabéu», Y se puede equivocar, pero hay veces que no se equivoca, que acierta, pero pierde porque son peores que el Madrid. No sé lo que le están haciendo al fútbol.

¿Luis Enrique le gustaba como seleccionador?

Había partidos que me gustaban y otros partidos que no me gustaban. Pero normalmente no me gustan los partidos cuando el jugador juega mal y cuando el jugador juega mal no le echo la culpa al entrenador. Si hay un tío que chuta y le pega todas al contrario, ¿quién tiene la culpa? ¿El entrenador va a tener la culpa?

¿Y con De la Fuente ahora se divierte?

Es muy majo el chaval. Yo le he tenido muchos años a Luis de la Fuente y como persona me gusta. Ahora, el equipo que saca, hay veces que todos no me gustan. Hay alguno que me gusta más que los que lleva él, pero los que lleva él me parecen muy buenos. Y además, yo le diría «tú lleva a los que a ti te gustan». Contra Brasil el primer tiempo jugaron muy bien.

¿A Lamine Yamal lo llevaría a la selección?

Yo cuando van los críos estos de 16 o 17 años, que les lleven porque tienen calidad un montón, pero pienso en el tema físico. Por ejemplo, a Ansu Fati le hicieron una entrada noble pero fuerte y un crío de 16 años todavía está en formación. Yo no me atrevería a llevarlos.

¿Por eso no llevó a Raúl con 17 años?

Por eso. No lo llevé, pero expliqué por qué. Yo lo llevé después de la Olimpiada [de Atlanta 96]. Para mí, debutar en el Madrid con 17 años, jugar la Champions y encima meterle partidos de la selección nacional me parecía una carga excesiva. Yo dije «prefiero mantener a Raúl y cuando tenga 22 años que aguante ya todos los partidos porque está fuerte ya». Y eso que Raúl era muy fuerte, pero yo le di tiempo, jugó con la sub 21, que eran partidos más suaves para él y después con los olímpicos. Y luego ya le puse en la absoluta. Por eso no le llevé.

¿Al Athletic ahora cómo lo ve?

Muy bien. Me gusta mucho Valverde. Lo he tenido yo en el Espanyol y es muy buena persona, un tío respetuoso, lleva bien el equipo, tiene sorna... Lo que menos me gusta es que es muy serio en las entrevistas, pero él actúa como él quiere porque él es así y está bien. Los jugadores le aprecian y hay buen ambiente en el equipo. Me gusta. Y aparte, otra cosa, es un entrenador que prácticamente ha salido de Lezama. Ha jugado en el Athletic y lleva muchos años en Lezama y para llevar el Athletic hay que conocer Lezama. Hemos tenido entrenadores que no conocían un pimiento de Lezama y no han hecho nada.

Desde fuera da la sensación de que transmite tranquilidad.

Es tranquilo. No se mete en ningún lío, no contesta. Dice «eso no contesto», yo contesto a casi todo, pero él no contesta a casi nada. Es muy listo, es un chaval listo y es pausado. Está bien. Me gusta.

¿A los jugadores les puede pesar llevar 40 años sin ganar un título grande?

No creo. Eso les tiene que dar un poco de vida para jugar el partido, de deseo, de esfuerzo, de luchar. Para ver si ganan. Eso a mí me parece que está bien. Los jugadores están ilusionados con jugar, el que tiene un panorama diferente es Ernesto. Tiene que pensar a quién saca, a quién no saca, tiene que pensar cómo va a imponerse al juego que hace el Mallorca, con quién. Estará preocupado, qué entrenamientos hacer para que no se cansen. El que tiene que pensar un montón estos días es Ernesto. Los demás, dejarse ir. Nada más.

¿Ha tenido ofertas para entrenar? ¿Le apetece volver?

Yo deseo volver a entrenar. Tuve un par de ofertas, pero a esos sitios no iba. Eran un poco lejanas y complicadas. No. Y chollos no me ha salido ninguno cercano. El día que me salga algo bonito y cercano voy. Lo más bonito es entrenar.