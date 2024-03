La viral reacción del Manchester City tras tocarle el Real Madrid en el sorteo de la Champions

Nada más celebrarse el sorteo de los cuartos de final de la Champions, Rodrygo subió un mensaje a las redes sociales. Era un emoji más o menos sonriente y un fuego ardiendo. Nadie sabe cómo él lo que es ganar al Manchester City cuando parece que estás al borde del precipicio.

Otra vez una eliminatoria que se está convirtiendo, sino lo es ya en un clásico moderno de la Champions. Los dos últimos ganadores y los dos grandes favoritos para esta edición que, por capricho del azar, se medirán antes de tiempo. Ancelotti contra Guardiola, dos entrenadores que se conocen y se respetan y que difícilmente pueden ya esconderse secretos.«La cara que me ha salido es de qué pesaos, aburridito con estas bolsa», decía Txiqui Begiristain, ex del Barcelona y dirigente del Manchester City. «Estos son unos cuartos de final. Intentaremos acordarnos de lo que pasó el año pasado, del partido que hicimos en casa, que nos llevará a las semifinales».

El City es el City, campeón de Europa, logró el triplete el curso pasado y tiene las mismas aspiraciones para este año. Juega este fin de semana los cuartos de la Copa inglesa, está a un punto del Arsenal en la Premier y su paso por la Champions es deslumbrante: ha ganado todo lo que ha jugado.

Aunque a principio de invierno hubo un momento en el que el equipo de Guardiola parecía sufrir una pequeña crisis, sobre todo cuando faltaba el español Rodri en el centro del campo, el jugador que le da sentido a todo, ahora todo parece mucho más encarrilada, con todos sus futbolistas a tope, desde el centrocampista español hasta la ametralladora de Haaland, que no lució especialmente el último año contra el Real Madrid y seguro que tiene esa espina clavada. El delantero noruego sigue siendo la gran amenaza y nuevo va a ser Rüdiger el encargado de borrarle del campo. La última vez lo hizo a la perfección. Para el partido de ida no está claro que Militao y Courtois estén listos. O si lo están es probable que no tengan el ritmo competitivo que se necesita para el encuentro de más nivel y exigencia de esta temporada para el Real Madrid.

Guardiola ha recuperado a De Bruyne y su City sigue siendo tan temible como al principio de curso, cuando Ancelotti lo colocaba como el máximo favorito para ganar la competición, por un simple motivo: era el campeón.

Perdió a Gündogan, que se marchó al Barcelona de Xavi y no sabemos si está arrepintiendo, pero no ha notado para nada su ausencia. El equipo de Guardiola tiene una colección de futbolistas en ataque que sirven balones a Haaland y atemorizan a cualquiera. Bernardo Silva, Foden, Julián Álvarez completan un equipo de época. Le toca al Real Madrid recuperar el tono que ha mantenido durante gran parte de la temporada para lograr lo más complicado. El año pasado no tenía a Bellingham.