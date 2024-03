El drama de Pedri: se ha perdido uno de cada tres partidos con el Barcelona por lesión

El drama con Pedri tras irse llorando de San Mamés se confirmó. "Sufre una lesión en el recto femoral del muslo derecho. Es baja y su evolución marcará su disponibilidad", dice el parte médico oficial. Los números son los siguientes. Pedri llegó al Barcelona en el verano de 2020 y en esa campaña disputó 73 partidos: 52 con su club (de 54 posibles, aunque es verdad que sólo seis completos), y 21 entre la selección absoluta, la sub’19 y la olímpica.

En noviembre de ese 2020 cumplió 18 años. A partir de ahí, la pesadilla: nueves lesiones musculares en las últimas tres campañas (la actual sin terminar), todas en el recto anterior. Las tres primeras en el izquierdo y las seis siguientes en el derecho. De los 198 partidos que ha podido jugar con el Barcelona, ha participado en 133. De los 65 que se ha perdido, en uno fue suplente y en uno no convocado en la primera temporada; en uno tuvo un permiso especial después de volver de los Juegos, en la segunda temporada; en dos fue suplente en el tercer curso y en este siempre que ha estado disponible ha tenido minutos. Los otros 60 encuentros que no ha disputado, han sido por lesión, por tanto, se ha perdido por estar en la enfermería prácticamente uno de cada tres duelos.

Todos esos encuentros de baja tras los que le esperan ahora. "Las lesiones musculares son despreciadas, como que no tienen gravedad, pero han alterado la carrera de muchos deportistas, porque son difíciles de diagnosticar, ya que los medios radiológicos de los que disponemos no dan un diagnóstico de certeza. La exploración clínica también es confusa. Entre los médicos no existe un consenso internacional de cómo tratar estas lesiones, sobre todo las del recto anterior e isquiotibiales", explica el doctor Pedro Luis Ripoll, de la clínica Ripoll y De Prado, que tiene la categoría cinco estrellas de la FIFA. "Estas lesiones se pueden afrontar con un tratamiento conservador, que es lo preferente, salvo que tengan gran tamaño y afecten al tendón», continúa el doctor. Entonces se podrían operar.

El cóctel de Pedri

Pasar por el quirófano no es, por tanto, una opción remota para Pedri en caso de seguir así, pero en el mundo del fútbol también juegan otros intereses y la Eurocopa está a la vuelta de la esquina. El canario todavía no ha podido debutar con la absoluta con el nuevo seleccionador, Luis de la Fuente, porque en todas las convocatorias estaba lesionado. El parte oficial del Barcelona no estima tiempo de baja, pero el tratamiento conservador hará, en principio, que Pedri pudiera estar de vuelta para la parte final del curso y para la Euro. El pasado noviembre, por cierto, trascendió que el entorno de Pedri no se fiaba de los médicos del club. En el caso del canario se ha dado un cóctel explosivo: esta desconfianza no ayuda, más el reventón del primer curso cuando era muy joven más las prisas del fútbol actual con lesiones que requieren de un cuidado especial.

Ni Pedri ni De Jong contra el Nápoles

Lo seguro es que no va a llegar a jugar el partido de vuelta de octavos de la Champions contra el Nápoles, que es la próxima semana. Tampoco Frenkie de Jong. "Las pruebas realizadas han confirmado que el jugador del primer equipo F. De Jong sufre un esguince en el ligamento lateral externo del tobillo derecho. Es baja y su evolución marcará su disponibilidad", afirman desde el club. No hablan del grado del esguince, pero jugar en unos días es muy precipitado. Las lesiones similares más famosas de los últimos tiempos han sido las de Bellingham y Griezmann. El británico del Real Madrid ha estado unas tres semanas de baja y al francés del Atlético se le espera ante el Inter, también tres semanas después de hacerse daño.