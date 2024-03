El emotivo mensaje de Pedri después de volverse a lesionar

Pedri se volvió a lesionar en el muslo derecho. El parte médico del club anunció: "Las pruebas realizadas han confirmado que el jugador del primer equipo Pedri sufre una lesión en el recto femoral del muslo derecho. Es baja y su evolución marcará su disponibilidad". Es la misma zona que se ha lesionado tantas veces los últimos y que no le deja tener continuidad. Pedri tendrá que parar ahora unas semanas para recuperarse e intentar llegar al tramo final del curso.

El centrocampista del Barcelona mandó un mensaje en sus redes sociales:

"Es duro parar y volver a empezar después de todo el esfuerzo y trabajo que hay detrás. Aun así, no duden de que las lágrimas de impotencia de ayer volverán a ser de felicidad muy pronto. Es increíble todo el cariño que me han hecho llegar en las últimas horas. Por ustedes, por el staff, por todos aquellos que me rodean, y por mí mismo, hay que mirar hacia adelante. Nos quedan muchas alegrías por compartir. Som-hi!", dijo el canario.

El primero en responderle fue su ídolo, el jugador con el que siempre se le compara, Andrés Iniesta, aunque no llegaron a coincidir en el Barcelona: "Mucho ánimo, amigo", le dice, con un corazón y el emoji del puño.