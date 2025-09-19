Duros rivales para el Real Madrid en la Champions: contra el campeón Arsenal y contra el PSG de Olga Carmona

El Barcelona, el Real Madrid y el Atlético de Madrid tuvieron un sorteo dispar este viernes de la nueva Fase Liga de la Champions Femenina, con el Chelsea, el Arsenal, el PSG, el Olympique de Lyon o el Bayern Múnich como algunos de sus rivales más duros.

La nueva Champions

La Champions Femenina estrenará a partir de esta campaña una nueva liguilla similar a la que se empezó a disputar el curso pasado en la masculina, aunque con 18 equipos en lugar de 36. Esta liguilla se desarrollará entre el 7 y 8 de octubre y el 17 de diciembre. Los cuatro mejores pasarán directamente a cuartos de final y los que acaben entre el quinto y el duodécimo jugarán un “playoff” del que saldrán los otro cuatro cuartofinalistas.

Los rivales de Barcelona, Real Madrid y Atlético

Por primera vez en la edición femenina, habrá tres equipos españoles. El Barcelona se volverá a topar con el Chelsea, que tiene en las blaugranas a su 'bestia negra' después de caer ante ellas en las dos últimas semifinales y en la final de 2021. Será en Londres, en lo que será la salida más complicada del conjunto que entrena Pere Romeu, que rendirá visita al campeón inglés que mantiene su potente plantilla con dos ex como Lucy Bronze y Keira Walsh. Además, las catalanas tendrán otro siempre competitivo rival como el Bayern Múnich, campeón de la Bundesliga, al que recibirá, al igual que al Benfica y el debutante OH Leuven belga. La Roma y el Paris FC serán los otros oponentes a domicilio.

El Madrid y Olga Carmona se reencuentran

Por su parte, el Real Madrid jugará por quinta vez consecutiva en la Champions tras superar el peligroso 'playoff' ante el Eintracht Frankfurt. Le tocó el "coco" del bombo 2, el París Saint-Germain, con el que ya se ha medido en otras fases de grupos con un saldo de tres derrotas y un empate y donde tendrá un emotivo reencuentro con Olga Carmona, que fue su capitana hasta su marcha en este verano. Además, tendrá otro reencuentro, con el actual campeón, el Arsenal, el cual acabó la temporada pasada con su andadura en cuartos al remontar en el Emirates Stadium con un demoledor 3-0 el 2-0 del Alfredo di Stéfano (después se proclamaría campeón derrotando al Barça en la final), y al que tendrá que volver a visitar, mientras que en casa recibirá a otro clásico como el Wolfsburgo, doble campeón. Otros rivales que ya conoce como el Paris FC francés, en casa y al que no pudo ganar hace dos temporadas, y el Twente neerlandés, a domicilio, más la Roma, también en el Di Stéfano, completan una liguilla que le exigirá máxima concentración para estar, al menos, en el "top 12".

El Atlético, contra el mítico Lyon

El mismo objetivo tiene el Atlético de Madrid en su retorno a la máxima competición continental cuatro años después. Las rojiblancas, que superaron con drama y emoción el "playoff" ante el BK Hacken sueco, tendrán también al Bayern, en casa, y, sobre todo, al todopoderoso Olympique de Lyon, el más laureado de la Champions con ocho títulos y al que rendirán visita. La peor noticia para el conjunto que dirige Víctor Martín es que le tocó en liza el Manchester United, el teórico rival más potente que estaba en su mismo bombo, el 3, aunque lo compensa el hecho de que también pasará por Madrid, al igual que la Juventus. El St. Pölten austriaco y el Twente completan su terna de visitas.

Rivales de los equipos españoles en la Champions