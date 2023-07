¿Y si las elecciones se trasladasen al fútbol?: estos son los equipos de los principales candidatos

El futbol levanta pasiones en España y la política no es ajena a ello. Si la contienda electoral se trasladara al ámbito futbolístico, las intervenciones de los candidatos no serían menos enérgicas y apasionadas. De hecho el deporte rey ha sido más de una vez protagonista de la actualidad parlamentaria como cuando Gabriel Rufián criticó la celebración del Mundial de Fútbol en Catar o Íñigo Errejón solicitó en el Congreso que la selección española vista los colores del arcoíris en el Mundial de Fútbol de Catar 2022 en protesta por la ley del país árabe que penaba con la cárcel a quien exhibiera banderas LGTBI+ durante la competición deportiva. También hay futbolistas, como Luis Figo, que han saltado del césped a la crítica política. De hecho, el portugués se ha convertido en el "azote" de la izquierda y en especial de Podemos.

Tienen ideologías contrarias, pero podrían llegar a acuerdos en lo que al fútbol se refiere. ¿Sabes qué colores defienden los políticos más relevantes de nuestro país?

1. Pedro Sánchez: Atlético de Madrid

El presidente del Gobierno siempre ha manifestado que en su corazón lleva los colores del Atlético de Madrid. Aunque no es muy futbolero, asegura que su amor por el equipo colchonero viene de su etapa en el Estudiantes (Sánchez estudió en el colegio Ramiro de Maeztu y jugó en la cantera del conjunto colegial). Asimismo, es un firme defensor del Cholo Simeone con quien comparte el mantra del “partido a partido”.

Sin embargo, aunque muchos lo desconocen, de pequeño traicionó a su colores llegando a jugar en las categorías inferiores del Real Madrid: “Un amigo, que estaba en las categorías inferiores del Real Madrid, me dijo que me fuera a hacer las pruebas. Me cogieron e ingresé en lo que entonces se conocía como el Torneo Social, en la antigua Ciudad Deportiva. Me probaron en distintos puestos, sobre todo de central, pero he de reconocer que me aburría el fútbol y decidí dejarlo”, ha confesado en más de una ocasión.

2. Alberto Feijoo: ¿Del celta de Vigo?

Al líder del Partido Popular no se le conoce equipo aún. Feijóo siempre ha defendido a los clubes gallegos pero en espacial al Celta de Vigo. Durante la campaña de las elecciones andaluzas, en un mitin en Almería, bromeó con el alcalde de la ciudad sobre la próxima temporada, en la que se enfrentará al Celta de Vigo. Y no es la primera que hace referencia la club Vigués. En 2020, estuvo presente en la inauguración de la ciudad deportiva que el Celta de Vigo en Mos y no dudo en definir a este club como “el patrimonio deportivo de todos los gallegos”. “El Celta es el estandarte de Vigo, es mucho más que un club de fútbol, es un patrimonio deportivo de todos los gallegos. Ha sido, es y será un equipo de Primera División independientemente de lo que puedan decir los resultados”, aseveró.

3. Santiago Abascal: Real Madrid

El líder de Vox tiene el corazón blanco y más de una vez se le ha visto animando al Real Madrid como un hincha más. Tampoco ha tenido pudor en confesar su antipatía por el Barça o el Athletic de Bilbao. En una entrevista en el diario Marca aseguró: “Yo siempre tuve afinidad por la selección española. Y los que me atacaban por ir al colegio con mi uniforme de la selección en los años ochenta eran sobre todo los seguidores del Athletic. Desde niño he visto además como algunos clubes se convertían en herramientas políticas contra España”.

Su relación con el Real Madrid ha generado más de una polémica. De hecho, en diciembre de 2019 se montó un gran revuelo tras conocerse queAbascal había sido invitado al palco de los jugadores del Real Madrid para disfrutar del partido entre los blancos y el Athletic de Bilbao. Esta zona de acceso es exclusiva para los futbolistas que no están convocados o para los invitados de los miembros de la plantilla del Real Madrid, por lo que en redes sociales se inició una auténtica “caza de brujas” para descubrir qué jugador lo había invitado.

Durante el pasado Mundial, se mostró así de contundente con el nombre con el que muchos se refieren al combinado nacional. "Nunca llamaré ‘La Roja’ a la selección. Me parece un modo de eliminar lo nacional de la selección. En todo caso la llamaría la Rojigualda", señaló Abascal cuando se le preguntó por el equipo dirigido por Luis Enrique.

4. Yolanda Díaz

La vicepresidenta del Gobierno y candidata de SUMAR no ha mostrado nunca su pasión por el fútbol y únicamente se ha dedicado a felicitar a deportistas o equipos en concreto. Sin embargo sus orígenes deja entrever que en su corazoncito hay un lugar para el Deportivo de La Coruña. De hecho, el pasado mes de mayo dedicaba un emotivo mensaje tras el fallecimiento de Arsenio Iglesias, artífice del "Super Depor". "Arsenio Iglesias, maestro del fútbol y de la vida, nos dejó. Un genio del pueblo que con su trabajo levantó la ilusión de miles de personas que saben lo que cuesta ganar y llegar arriba desde abajo. Con sentido común y espíritu de equipo. Que esa tierra que tanto deseabas te sea fácil", escribió en su perfil oficial de Twitter.

Asimismo, Díaz se ha mostrado como una firme defensora del fútbol femenino y de la igualdad en este deporte. "Que nadie os diga que no se puede. Sou exemple!" escribió para felicitar al Barça por su Champions. En 2020, también escribió "¡El primer convenio de fútbol femenino es ya una realidad! La firma de este acuerdo habla de la constancia de las jugadoras para conseguir condiciones laborales dignas e impulsar la igualdad en el deporte. Su ejemplo marca el camino a seguir ".

5. Gabriel Rufián: Espanyol y “un poquito” del Madrid

El diputado de ERC siempre ha presumido de ser seguidor del Espanyol y ha generado polémicas por sus “tuits” animando al equipo perico. Sin embargo, a pesar de su ideología independentista, el político ha llegado a confesar que se alegra cuando gana la Selección Española y que es “un poquito de Real Madrid”. En una entrevista en El Partidazo de Cope afirmó: Soy «del Espanyol y un poquito del Real Madrid. No soy socio, pero sí simpatizante del equipo. Cuando yo era pequeño lo fácil era ser culé y convergente. Tamudo era un héroe y competía con gente como Mijatovic, eso para mí era lo más. Me gusta ser de un equipo minoritario».

Muy activo en redes sociales, tampoco se ha cortado nunca al hablar de fútbol como cuando criticó esta misma temporada con dureza el derbi catalán en el que Lewandoski pudo jugar tras concederse una cautelar a su sanción de tres partidos. El Espanyol empató contra el Barcelona en un partido que empezó ya con lío por la alineación del polaco y Rufíán no se calló.

6. Aitor Esteban: Athletic

El candidato del PNV es, según se define él mismo, Católico y aficionado del Athletic y del rugby. En 2020, con motivo de la final de la Copa del Rey, pidió que Athletic y Real Sociedad saltaran al campo con «la camiseta de Euskadi» para «reclamar que Euskadi pudiera compitir a nivel internacional». "Debemos implicarnos todos para contar con selecciones deportivas en el ámbito internacional. Necesitamos también a los deportistas; los deportistas que luego compiten internacionalmente son los que se tienen que mojar más. Sé que es lo más arriesgado pero ellos también y tenemos una gran oportunidad en La Cartuja», sentenció, consciente del escaparate que supone el fútbol.

Sin embargo, su gran pasión es el Rugby y de hecho, en su juventud, jugó como ala izquierdo del Bilbao Rugby Club.