Encuesta diaria LA RAZÓN: El PP se sitúa 8,6 puntos por delante del PSOE mientras Vox y Sumar siguen a la baja

El PP ya está a 8,6 puntos de distancia del PSOE. Quedan diez días para que se celebren las elecciones generales y el tracking diario de NC Report para La Razón constata que el bipartidismo se consolida en detrimento de los partidos que sirven de apoyo instrumental a las grandes formaciones para poder llegar a acuerdos de gobierno.

La resaca del debate electoral decisivo de Atresmedia sigue teniendo réplicas electorales que benefician a sus principales protagonistas. El candidato a la presidencia por el PP, Alberto Núñez Feijóo arrastra el 36,3% de los votos, subiendo tres décimas en tan solo un día. Sería el partido que ganaría las elecciones generales. Tras empezar la semana manteniéndose entre los 147 y los 149, el líder popular sube dos escaños en cada horquilla después de ser el ganador del cara a cara. Si hoy se celebrasen elecciones, obtendría entre 149 y 151 escaños, a tan solo 29 de obtener la mayoría absoluta y logrando en solitario casi los que poseen en su conjunto los partidos que conforman el gobierno de coalición. El PP lograría casi 20.000 votos más en lo que llevamos de semana.

El presidente del Ejecutivo y candidato a la reelección por el PSOE, Pedro Sánchez logra un escaño más en un solo día y entre dos y tres escaños en total en cuatro días. Así, según este barómetro, el cara a cara no ha tenido efectos negativos para el PSOE, aunque pierde 23.000 votos que sí tenía antes de la celebración del debate a dos.

Los socialistas siguen creciendo a costa de su potencial aliado a partir de la noche electoral, Sumar, que lleva desde el pasado 8 de julio en caída. Si entonces se preveía una horquilla de los 32-34 escaños para los de Yolanda Díaz, ahora bajan tres escaños. Se sitúan entre los 29 y 31 escaños. El partido de la vicepresidenta sigue disputándose la tercera plaza política con Vox, a pesar de que en la formación reiteran que sus trackings privados sí les consolida en esta posición. La tercera fuerza es vital para decantar el color del futuro gobierno. De momento, sigue quedándose Vox detrás de los socialistas. Los de Santiago Abascal ganan un escaño respecto al barómetro de este miércoles, pero no consiguen recuperarse. El ocho de julio contaban con entre 32 y 34 escaños. Los datos demuestran que, de momento, la campaña electoral que está realizando el partido no está siendo rentable políticamente, ni tampoco parecen sacar rédito de los gobiernos autonómicos en los que han entrado tras los acuerdos con el PP, en Extremadura y en Valencia. El bloqueo del partido para hacer presidente al popular Fernando López Miras no es aprobado por sus electores. En solo un día podrían haber perdido 104.402 votos. De lo que suba o baje Vox dependerá que los populares consigan la mayoría absoluta, mientras que para el PSOE, la subida de Sumar, sin un cambio de tendencia del PP al PSOE, no afectaría.

Según la encuesta realizada a 1.000 personas, el bloque de la derecha está en plenas condiciones de gobernar a partir del 23 de julio. Entre ambos cuentan con un 48,3 por ciento de voto y conseguirían entre 179 y 183 escaños. Mientras, PSOE y Sumar se quedan con entre 134 y 139 escaños, una aritmética imposible de convertir en poder real y con vuelta a La Moncloa, a pesar de que contara con el apoyo de los partidos independentistas y minoritarios. El bloque de la mayoría de la investidura se quedaría, esta vez, en la oposición, según esta encuesta, mientras que PP y Vox no necesitarían mayor apoyo.

La abstención sigue siendo alta respecto a las últimas elecciones generales. Este dato puede indicar que el votante de izquierdas todavía no se encuentra movilizado, es por eso que los partidos echan el resto a los mítines que tendrán lugar este fin de semana, sus actos centrales de campaña. En la izquierda, Sumar está tratando de movilizar a los socialistas, al detectar una caída de voto en el elector tradicional. La abstención se sitúa en el 35,8%, dos décimas más alta que en el último tracking publicado y casi un punto respecto al 8 de julio.