El emoji en las redes del hermano de Joao Felix que va a cabrear a los atléticos

El FC Barcelonaasaltó el Cívitas Metropolitano este domingo con sendos buenos goles de Joao Félix y Robert Lewandowski más la sentencia de Fermín (0-3), para imponer su buen momento sobre un Atlético de Madrid que pagó la resaca europea y que perdió por primera vez en casa en LaLiga EA Sports.

Con ambos equipos en racha, con el agradable regusto del pase a cuartos de final de la Liga de Campeones, el conjunto rojiblanco desaprovechó un inicio superior. El Barça, con Xavi Hernández expulsado fruto de la tensión y mala pinta que tenía el partido, encontró pegada y a un Lewandowski inspirado para colocarse segundo.

Los catalanes asumieron el papel de principal perseguidor del líder Real Madrid, a ocho puntos, mientras el Atlético cayó a la quinta posición, fuera de la zona de Champions en la tabla. Joao Félix, que apenas había tocado el balón, hizo el 0-1 en el minuto 38. El jugador cedido por el Atlético de nuevo castigó a su equipo, como en la ida, y dio fe a un Barça superado hasta entonces.

No lo celebró, aunque alguna televisión asegura que tiene una imagen del futbolista tocándose sus partes cuando estaba celebrándolo en rondo con el resto de futbolistas del Barcelona. Pero no parece que sea una provocación. Sí que lo es el mensaje de su hermano Hugo en las redes, muy barcelonista y con un emoji sonriente, para hacer daño.

Mucho más educado estuvo después Fermín, el jugador azulgrana que jugó por sorpresa. " "Nosotros estamos creyendo hasta el final, hemos recuperado la segunda plaza y a intentar recortar más puntos y pelear la Liga", decía Fermín iba a ser suplente. Las molestias de Andreas Christensen en el calentamiento obligaron que entrara en el once. "Me ha pillado un poco de sorpresa que jugara y tranquilo, como yo sé, y lo he intentado hacer en el campo"