Empieza la guerra: los insultos de los ultras del PSG al Barcelona antes de la Champions

Kylian Mbappé y el PSG están listos para medirse con el Barcelona en la Champions. "Este es el momento de los grandes jugadores. Estoy listo y, como siempre, no me voy a esconder", avisó en unas breves declaraciones al canal Telefoot. "Viendo la dinámica que tenemos, seguro que vamos a darlo todo, luego el resultado... Está en las manos de Dios", añadió. "Como cada año, entramos en el periodo crucial de la temporada. A finales de abril, ya podremos tener elementos para saber qué clase de temporada podremos hacer", siguió Mbappé.

El PSG piensa que es el año de hacer algo grande. Y le tienen muchas ganas al Barcelona. "El miércoles nuestro equipo se enfrenta al FC Barcelona. Para nosotros, el partido comenzó ayer después del pitido final contra el Clermont. Nuestro papel será primordial y pedimos una movilización total de cada uno”, asegura el comunicado de los ultras del PSG.

“Estemos unidos como uno solo para animar a los nuestros. Usemos la tónica roja y azul, vayamos pronto al estadio y hagamos temblar a nuestro rival lo antes posible desde que entren a realizar el calentamiento”.

Y atacan al Barcelona: "Este vil Barcelona, tantas veces favorecido por el arbitraje, debe sentirse más que en un territorio hostil. Es nuestro deber hacer del Parque de los Príncipes una fortaleza aterradora para el rival y para que nuestro equipo sea inexpugnable. De este equipo, que nos gusta su mentalidad guerrera y solidaria, debe sentir a gente determinada en la grada”.

Y acaba: “Dirigentes, jugadores, staff, hinchas y ultras todos juntos por nuestro club, PARIS SAINT GERMAIN. Encendamos nuestro legendario Parque de los Príncipes, seamos despiadados. Nuestro único objetivo es la victoria y cada uno debe desempeñar su rol a fondo. Juntos somos invencibles”.

Luis Enrique, por su parte, es prudente. "En la escuela, las notas no se dan hasta junio. Pinta bien, pero se puede torcer en cualquier momento. A medida que jugamos competiciones como las que tenemos en mente, la diferencia entre ganar y perder es muy pequeñita", afirmó el técnico español en la rueda de prensa tras el duelo liguero contra el Clermont-Ferrand. "Nosotros estamos preparados, estamos donde queríamos estar. No hay motivo para no ser optimista, pero hay que ser realista. Es ahora cuando las cosas difíciles empiezan", agregó.

Luis Enrique evitó al máximo referirse a su pasado barcelonista, equipo al que entrenó en tres campañas entre 2014 y 2017, pero aseguró que ahora su casa está en París.

"Yo soy gijonés, hasta mi acento me delata. Pero ahora mi casa es París, mi casa y mi club, el pasado y el futuro no cuentan, lo que vale es el presente. Quiero dar el máximo para el club que decidió confiar en mi, el objetivo es dar el cien por cien. Pero soy de Gijón, de Asturias, medio catalán y español", afirmó.