El encontronazo de Guardiola con unos aficionados: “No volveré a firmar, conozco vuestras caras, id al colegio, preparaos”

Pep Guardiola está pasando su peor momento como entrenador del Manchester City. Sexto en la clasificación de la Premier, a doce puntos del líder Liverpool, y con apuros también en la Champions, donde tiene complicado entrar directamente a octavos; ha sido objeto de críticas y busca retomar el rumbo.

Pero eso no tiene nada que ver con el episodio que vivió después de un entrenamiento. Un grupo de chicos se le acercó a pedir autógrafos, y el técnico español explotó.

Por contextualizar la situación, muchos de estos jóvenes piden firmas y después venden las camisetas por mucho más dinero. Es una forma de hacer negocio. En el vídeo que se ha hecho viral, Guardiola les dice: “No volváis a venir. No os lo volveré a decir, no volveré a firmar. Conozco vuestras caras". Y después añade: “Vayan a la escuela y prepárense, muchachos. Son jóvenes, así que no pierdan el tiempo aquí. ¿Quieren vivir su vida haciendo esto, de verdad?”

Uno de los chavales le responde: “Yo era chef”. Y Guardiola prosigue: “Pues sigue haciéndolo, prepárate mejor”. Y continúa, ya refiriéndose al resto: “¿Cuáles son vuestros sueños? Dime, ¿cuáles son? ¿Con qué soñáis, amigo mío? Practica, ¡maldita sea!, practica".