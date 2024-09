El enigmático mensaje de Pedrerol sobre la celebración de Vinicius en Anoeta

El Real Madrid ganó a la Real Sociedad, pero no jugó su mejor partido. Aún se busca. "No estamos al 100%, cierto. Esto es bastante normal, pero veo que individualmente los jugadores están mejorando mucho", dijo Carlo Ancelotti en la conferencia prensa desde el Reale Arena. "Esto podemos hablar de todos los problemas del mundo en este partido, pero estamos muy contentos porque lo más importante era empezar bien este turno de partidos", agregó.

En este sentido, recalcó que "hay muchos" compromisos en las próximas semanas. "Lo hemos empezado muy bien, teniendo en cuenta que no estamos al 100%. Esto es bastante normal cuando te falta todo, cuatro medios, es muy complicado encontrar el equilibrio y creo que el trabajo de los medios que han jugado hoy, Modric, Valverde, Arda, ha sido un trabajo muy bueno y que valoro mucho", argumentó el entrenador merengue.

"El equipo ha tenido un partido complicado y probablemente no se merecía ganar porque la Real Sociedad ha jugado muy bien, ha apretado mucho. Nos ha costado mucho salir desde atrás, pero creo que hemos aguantado, hemos sufrido, hemos tenido compromiso también en los momentos difíciles del partido. Esto yo lo valoro mucho, el compromiso contra un equipo con tanta calidad. No siempre lo podemos encontrar y hoy lo hemos encontrado", continuó el técnico italiano del Real Madrid.

"La salida no ha sido bien. Como ya he dicho, ellos han presionado muy bien en el campo contrario, en nuestro campo. No siempre hemos sido capaces de buscar al jugador libre", reiteró antes de valorar las dos posibles lesiones registradas en su plantilla. "Militão no tiene nada y Brahim ha tenido una molestia en el aductor", señaló al respecto.

"Creo que los dos centrales en los próximos partidos podrán rotar un poco. Era un partido donde nos faltaba prácticamente todo el medio campo. Estuvimos un poco en emergencia en los últimos partidos. Creo que vamos a tener más jugadores, así que se puede rotar un poco más", incidió.

Por otra parte, destacó ver a Mbappé "más fresco" y también "más activo cuando tiene el balón". "Es muy peligroso. Está combinando bien con los delanteros, está mejorando mucho y su partido me ha gustado", apostilló Ancelotti, que por último esquivó dar su opinión sobre la polémica celebración de Vinícius después de marcar su penalti.

"Yo de esto no opino. Cada uno tiene su opinión, yo prefiero tenerla para mí", aseguró. Ha sido uno de los temas de conversación, quizá porque es Vinicius, porque la celebración no da para muchos. Manda callar al público de Anoeta, lo que se ha visto mil veces en un campo de fútbol. Pero se ha hablado mucho de ellos. Hasta Josep Pedrerol, presentador de El Chiringuito, ha terciado en el asunto, aunque de una manera enigmática. Hacolgado la foto y nada más

Mientras, Carlo Ancelotti también hablo de los penaltis. "El penalti del segundo, la verdad, no lo he visto porque no he visto la imagen. Pero cuando el árbitro va al VAR, él lo ve mucho mejor y me parecía que no ha tenido dudas para pitar"