Real Sociedad - Real Madrid en directo: alineaciones, resumen y marcador, LaLiga EA Sports Jornada 5 en vivo hoy

Real Madrid training day in Madrid AFP7 vía Europa Press Europa Press

“Es la duda que tengo. Puede ser que también se cambie el sistema. En el último partido he jugado con los tres medios y no ha salido bien y ahora la duda es cambiar el sistema o adaptar a uno de estos jugadores que no están tan acostumbrados a jugar con tres medios”, comentó el entrenador en la rueda de prensa ayer, hoy aparecen Arda Güler, Luka Modric y Brahim Díaz en la titularidad.