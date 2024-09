Una bolsa se engancha al coche de Fernando Alonso en Bakú y así es cómo lo resuelve

Charles Leclerc (Ferrari), tercero en el Mundial y que viene de ganar en Monza (Italia) hace dos semanas, prolongó su buena racha y saldrá primero este domingo en el Gran Premio de Azerbaiyán, el decimoséptimo del Mundial de F1. En el circuito urbano de Baku, Piastri será segundo, el español Carlos Sainz arranca tercero y el mexicano Sergio Pérez (Red Bull) lo hará desde la cuarta plaza

Leclerc, de 26 años, firmó su vigésima sexta 'pole' en la F1, la tercera del año.y la cuarta seguida en Baku, al dominar la calificación, en cuya tercera ronda (Q3) cubrió, con el neumático blando, los 6.003 metros de la pista de la capital azerbaiyana -la cuarta más larga del campeonato- en un minuto, 41 segundos y 365 milésimas, 321 menos que el australiano Oscar Piastri (McLaren), que saldrá a su lado desde la primera fila. Por delante de Carlos y de 'Checo', que lo harán desde la segunda.

El otro español, el doble campeón mundial asturiano Fernando Alonso (Aston Martin), tomará la salida desde el octavo puesto, uno por delante del joven argentino Franco Colapinto (Williams) -sobresaliente en su segunda prueba en la categoría reina-. En una carrera que el líder, el triple campeón mundial neerlandés Max Verstappen (Red Bull), afrontará desde la sexta plaza y en la que el inglés Lando Norris (McLaren) -segundo en el certamen, a 62 puntos del anterior, eliminado en la Q1- tendrá que buscar la remontada desde la decimoséptima.

Sainz saldrá a por todas en una pista en la que, según él, nunca rinde "al ciento por ciento" en calificación, pero en la que tiene "buen ritmo" en las tandas largas; por lo que apuntará a su vigésimo cuarto podio en la división de honor del motor; en la pista en la que se corrió por primera vez en 2016 (GP de Europa, de aquella) y en la que nadie iguala los resultados de 'Checo', que aspira a su sexto 'cajón' en Baku. Donde confía en que, al fin, llegue su ansiado cuadragésimo podio en la F1.

Fernando Alonso sale desde la cuarta fila, al lado el séptuple campeón mundial inglés Lewis Hamilton (Mercedes) y, en espera de tiempos mejores en los que el estelar ingeniero inglés Adrian Newey -cuyo fichaje por la escudería de Silverstone, a partir del próximo marzo y durante los próximos cinco años, se anunció el pasado martes- pueda diseñar un coche ganador, se conforma con mantener la plaza.

"El plan será acabar en los puntos. Salimos octavos, ya en ellos, y estaría bien no perder esa posición", decía el español. Soy consciente de que no somos quizás el octavo coche más rápido. En la tanda de ayer, Albon iba ocho décimas más rápido que yo; nos cruzamos en la tanda larga me adelantó. Y los Williams salen justo detrás de mí, así que pensándolo de manera realista tenerlos detrás 52 vueltas se antoja un poco difícil. Veo una carrera difícil, no está para nada garantizado que acabemos en los puntos mañana", continuaba.

El piloto asturiano fue protagonista por lo que le sucedió en los entrenamientos. Una bolsa se enganchó en su halo y no había manera de quitarla.

"A veces es cómo empiezas la vuelta, cómo van las primeras curvas, entras en un poco en un trance y vas curva a curva y te van saliendo las cosas bien. Yo se lo dije en la Q2 por radio al equipo, después de ser decimoquinto en la Q1 pensamos que íbamos a quedarnos fuera en la Q2 y de repente estábamos ahí, y creo que esa vuelta ha sido un poco una vuelta fuera de la lógica. A veces pasa y hoy ha pasado en Q2", decía Alonso. "Si haces una cosa o dos mal, estás abajo del todo. Hoy ha sido una de esas cronos al límite en la que hemos tenido la suerte de acabar en la zona alta. Pero todo puede cambiar rápidamente mañana si perdemos la concentración", continuó.