Enrique Cerezo manda callar a Courtois antes del Atlético de Madrid - Barcelona

Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, ha respondido, antes del Atlético - Barcelona a las declaraciones de Thibaut Courtois, portero del Real Madrid y exjugador rojiblanco, tras el enfrentamiento entre ambos equipos en los octavos de final de la Liga de Campeones. Las palabras de Cerezo, cargadas de firmeza y un toque de reproche, reflejan el malestar del dirigente ante lo que considera una falta de gratitud por parte del guardameta belga, quien pasó cuatro temporadas en el club colchonero entre 2011 y 2014, dejando una huella imborrable antes de su marcha al Chelsea y, posteriormente, al eterno rival, el Real Madrid.

Courtois: "Estoy harto del victimismo"

El contexto de esta polémica surge tras el partido de vuelta en el Metropolitano, donde el Real Madrid logró clasificarse para los cuartos de final en una tensa tanda de penaltis. Courtois, figura clave en ese encuentro, habló después del partido sobre una jugada polémica en la que el árbitro, tras revisar el VAR, anuló un penalti del Atlético por un doble toque de Julián Álvarez. El portero madridista defendió la decisión arbitral y acusó al Atlético de recurrir al "victimismo", unas palabras que no sentaron nada bien en el entorno rojiblanco. "Yo creo que la UEFA lo ve claro. Estoy harto de siempre ese victimismo, de siempre llorar por cosas así", afirmó Courtois, avivando la rivalidad entre ambos clubes.

La respuesta de Cerezo no se hizo esperar. En unas declaraciones recogidas por diversos medios antes de la comida de directivas previa al partido contra el Barcelona, el presidente del Atlético lanzó un mensaje claro y directo: "Lo de Courtois es un caso muy especial. Courtois lo que tiene que hacer es agradecer al Atlético de Madrid el haber estado aquí cuatro años, haber ganado títulos y callarse". Con estas palabras, Cerezo no solo defendió la postura de su club, sino que también subrayó el legado de Courtois en el Atlético, donde conquistó una Liga, una Copa del Rey, una Europa League y una Supercopa de Europa, logros que, según el dirigente, el portero debería valorar más.

"Courtois tiene que estar tranquilito"

Cerezo continuó su discurso con un tono que mezclaba autoridad y elegancia, fiel al estilo que suele caracterizarle: "Nosotros somos unos señores, somos unos caballeros y somos unos deportistas. Y no tenemos por qué hacer ninguna cosa que esté en contra de nuestros principios". Con esta afirmación, el presidente rojiblanco marcó distancia respecto a las críticas de Courtois, dejando entrever que el Atlético no entrará en una guerra dialéctica, pero tampoco pasará por alto lo que considera una falta de respeto. "Courtois lo que tiene que hacer es callarse, estarse tranquilito. Es un gran portero, todo el mundo lo reconoce, incluido nosotros", añadió, reconociendo el talento del belga, pero insistiendo en que su actitud deja mucho que desear.

El presidente también hizo referencia al pasado de Courtois en el club, recordando que durante sus cuatro años en el Atlético "estuvo espléndidamente bien y sin ningún problema". Para Cerezo, esta etapa debería ser motivo de gratitud y no de controversia: "Lo que tiene que hacer es seguir exactamente igual que estaba con el Atlético de Madrid". Además, abordó la cuestión de la placa de Courtois en el Paseo de las Leyendas del Metropolitano, un reconocimiento que algunos aficionados han pedido retirar tras sus polémicas declaraciones en los últimos años. "Nosotros no vamos a quitar su placa", zanjó Cerezo, reafirmando la postura institucional de no alimentar más tensiones.