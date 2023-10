Escocia borra a España (2-0)

El ex presidente de la Real Federación Española (RFEF) Ángel María Villar afirmó que de la federación le "echaron" y le "metieron en la cárcel" y celebró que durante su etapa las selecciones nacionales lo ganaron "todo", incluido el 'triplete' de las Eurocopas de 2008 y 2012 y el Mundial de 2010 en Sudáfrica, y que ahora es un "cero a la izquierda".

"De la federación me echaron, yo no quería salir, y me metieron en la cárcel. Estuve 12 días, no es agradable, pero dentro de lo desagradable, aprendes cosas. En la cárcel, me metieron en la ducha y me dieron vaselina y condones", dijo en una mesa redonda en el LIX Congreso de la Asociación Española de la Prensa Deportiva (AEPD) en el Auditori i Centre Cultural de La Nucía (Alicante).