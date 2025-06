España debuta en la Eurocopa sub-21 ante Eslovaquia: pan para hoy y para mañana

Una lona con la imagen de Peter Dubovsky preside las instalaciones del SK Slovan Academy Rapid, donde la selección española sub’21 tiene la sede para el Europeo que se disputa desde hoy hasta el 28 de junio en Eslovaquia. Dubovsky fichó por el Real Madrid en 1993 y también jugó en el Real Oviedo. Falleció de manera trágica por una caída en 2000, con sólo 28 años, y desde 2001 la Federación Eslovaca de Fútbol entrega anualmente el premio Peter Dubovsky al mejor futbolista sub’21 del país. Es un símbolo, una inspiración para los jóvenes antes de un campeonato que, en el caso de España en los últimos años, tiene importancia para el presente y para el futuro. Precisamente la selección anfitriona será la primera rival del equipo que dirige Santi Denia (18:00, La 1) en un torneo en el que históricamente ha dejado huella: de las siete últimas ediciones, en tres ha ganado, en otras dos perdió en la final, en una en semifinales y sólo en 2015 no se clasificó. En la reciente de 2023, cayó 1-0 en el duelo por el título contra Inglaterra, gol de Cole Palmer, el futbolista del Chelsea que acabó con las esperanzas del Betis en la Conference League.

Campeones con la sub-21 y la absoluta

El Europeo sub’21 es el paso previo a la absoluta, pero el salto que hay que dar es el más importante y duro. Contrariamente a lo que pudiera parecer, son pocos los futbolistas campeones de Europa en ambas categorías. El francés Laurent Blanc y el español Juan Mata fueron los primeros, pero en los últimos años la Roja ha ampliado la lista, y ya no es algo excepcional, sino estructural. Morata todavía pilla a medio camino, pero Mikel Merino, Dani Olmo, Oyarzabal y Fabián conquistaron con De la Fuente el torneo continental antes de hacerlo, con él también en el banquillo, con los «mayores». Los méritos en los clubes son la vía habitual a la selección, pero en España, desde hace tiempo, en caso de duda se mira primero a los que han ido recorriendo todas las categorías inferiores, como si fuera la cantera en los equipos.

Este Europeo está condicionado por algunos factores como son: que no es fecha FIFA oficial, por tanto los clubes pueden negarse a ceder futbolistas; y que va a coincidir en fecha, en su mayoría, con el Mundial de Clubes. Por estos motivos falta, por ejemplo, Gabri Veiga, contratado este verano por el Oporto. En España en particular, además, muchos de los futbolistas precoces están directamente con la absoluta, como son Lamine Yamal, Cubarsí, Huijsen, Nico Williams o Fermín, que había sido convocado en principio, pero después se ha preferido darle descanso. Eso no quita que haya jugadores ya consolidados. Hay un campeón de la liga italiana, como el central Rafa Marín, aunque no ha sido titular en el Nápoles. Dos de la española, Pablo Torre y Gerard Martín, el lateral izquierdo del Barça que ha tenido protagonismo en el final de curso por la lesión de Balde. En el centro del campo destaca el valencianista Javi Guerra, con los crecientes Jaureguiza (Athletic) y Turrientes (Real Sociedad), y en el gol llega enrachado Mateo Joseph, que juega en el Leeds y por quien se ha interesado el Betis.

No está en buena dinámica de resultados España, pues en la última prueba ante Ucrania perdió 0-1 y en los partidos previos de 2025, en marzo, empató 2-2 con la R. Checa y cayó 3-1 contra Alemania. «Por pequeños detalles se nos fue, pero yo creo que el partido no fue malo», dijo Turrientes del duelo con Ucrania. Tanto ese encuentro como los otros dos de este año –reconoció Santi Denia– estaban enfocados al debut de hoy, la hora de la verdad.