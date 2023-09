España se la juega contra Georgia y el nuevo Maradona en medio del tsunami Rubiales

"Sólo he pensado en fútbol y en el partido contra Georgia durante la semana", dice Luis de la Fuente, el seleccionador español, tratando de que todo el ruido que rodea a la selección quede a un lado, de que la onda expansiva del "caso Rubiales" no tenga influencia en lo que suceda en el césped. "Presión he tenido siempre, desde que llegué hace nueve meses", añade. Amaga el entrenador riojano incluso con acabar la conferencia de prensa rápido, si no llegan las preguntas deportivas. Porque España tiene trabajo ante Georgia (viernes 8 de septiembre, 18:00, La1), una selección que puede sonar a rival sencillo, pero que tiene un puñado de futbolistas jugando en la élite, en las mejores ligas (Mamardashvili en el Valencia, por ejemplo), incluido Kvaratskhelia, el extremo del campeón de la liga italiana, el Nápoles, al que la Roja ya sufrió en 2021.

En esa época en el banquillo estaba Luis Enrique y se llevó un triunfo de Tiflis de forma muy ajustada (1-2). Marcó primero, justo antes del descanso, el delantero del equipo napolitano, empató Ferran Torres al comienzo de la segunda parte y Dani Olmo alivió a España en el tiempo de descuento. Aquel tanto de Kvaratskhelia, al que llaman de forma exagerada "Kvaradona", fue el segundo de los 10 que ha conseguido en sus 22 partidos como internacional. En el Nápoles campeón fueron 12 en las 34 jornadas de Liga que participó, acompañados de 13 asistencias. Es un atacante de banda de los de toda la vida, encarador, amenazante con la pelota y muy habilidoso en el uno contra uno. "Es muy importante que muchos futbolistas georgianos jueguen en clubes importantes. Cuando juegas en equipos fuertes, donde el ritmo es alto, eso repercute positivamente en el juego de la selección y te ayuda a mejorar", asegura un futbolista que está incluido entre los 30 nominados al Balón de Oro.

España y la identidad

La derrota de España ante Escocia le complica la clasificación para la Eurocopa, aunque pasan dos por grupo. "El crecimiento de la selección a nivel colectivo ha sido notorio", opina Rodri, el mejor futbolista de este grupo. "Ganamos a Noruega, perdimos demasiado abultadamente en Glasgow y ganamos la Liga de Naciones. Queremos reforzar el crecimiento en esta clasificación, creo que el equipo se está mostrando muy sólido, estamos viendo cosas muy positivas, a nivel de madurez dentro del juego, a nivel de lo que quiere el míster que hagamos", añade el mediocentro del Manchester City. España busca su identidad, tratar de dejar atrás el pasado glorioso que hay que recordar, pero no compararse con él. Con la retirada como internacional de Jordi Alba, con quien contaba De la Fuente, parecía que ya no quedaba nadie del campeón de todo (el lateral sólo estuvo en la Eurocopa 2012), aunque ahora la sombra de Sergio Ramos vuelve a aparecer en las conferencias de prensa tras su fichaje por el Sevilla. El seleccionador esquivó las preguntas como pudo: "Ahora están aquí los mejores que pueden estar".

Es un equipo joven que trata de enganchar de nuevo a los aficionados en un país que no suele ser muy de selección salvo cuando llega el gran campeonato o cuando se ganó. El ejemplo más exagerado de la renovación del equipo nacional es que hoy puede debutar Lamine Yamal, que sólo tiene 16 años. "Va a ser importante para nosotros", dijo De la Fuente.

Sin botas y sin guantes

El entrenamiento de la selección española en el Estadio Nacional Boris Paichadze en Tiflis, donde hoy se enfrenta a Georgia, quedó condicionado por un percance en el desplazamiento del material que provocó que los jugadores no dispusiesen de botas de fútbol y los porteros de guantes, según Efe. El plan de trabajo del seleccionador Luis de la Fuente para la víspera del partido se trastocó por un incidente que impidió que las cajas de material volasen en el chárter que el miércoles trasladó a España hasta Tiflis. Los futbolistas tuvieron que ejercitarse en zapatillas y para evitar riesgos, De la Fuente convirtió la sesión de trabajo en unos minutos de estiramientos, ejercicios de activación y una carrera suave. Según fuentes de la RFEF, el material habrá llegado a Georgia la pasada madrugada.