El reproche de Irene Montero al mensaje de los jugadores de la selección contra Rubiales

Desde el beso de Rubiales a Jenni Hermoso sólo Borja Iglesias, Ruibal e Isco salieron a opinar y ponerse de lado de la futbolista de la selección, el resto de jugadores masculinos se había mantenido en un silencio muy criticado en las redes sociales, porque no se comprendía que en una polémica que ha dado la vuelta al mundo de la que ha opinado desde Natalie Portman a Woody Allen, pasando por todo el espectro político, no se comprendía que los futbolistas masculinos no hablasen con claridad.

Como apenas dan entrevistas o conferencias de Prensa, con mantenerse en silencio en las redes sociales y dejar que el tiempo pasase, les valía. Pero en una concentración de la selección española, ya no podían seguir sin tomar parte. Le había pasado al seleccionador Luis de la Fuente el día que dio la convocatoria, cuando pidió perdón por aplaudir a Rubiales la mañana que el presidente suspendido decidió ir contra todo antes que dar un paso atrás en la Asamblea. Los jugadores, que tiene que atender a una conferencia de Prensa desde el martes martes y durante esta semana, sabían que el silencio ya no les valía. Por eso, anunciaron que iban a leer un comunicado poco antes del primer entrenamiento.

Lo leyó Álvaro Morata, acompañado de Rodri, Azpilicueta y Asensio. El resto de futbolistas se sentaron enfrente de ellos, para hacer ver que estaban todos juntos en esto: «En primer lugar, queremos trasladar, una vez más, nuestro orgullo y nuestra más sincera felicitación a la Selección femenina por el título de campeonas del Mundo en Sídney. Un hito histórico cargado de significado que marcará un antes y un después en el fútbol femenino español, inspirando a muchísimas mujeres con un triunfo de valor incalculable», empezó Morata leyendo el texto. «Por ello, queremos lamentar y expresar nuestra solidaridad con las jugadoras que han visto empañado su éxito», continuó. No pidió la dimisión de Luis Rubiales, pero si que adjetivó su actuación el día de la final del Mundial. «Queremos rechazar lo que consideramos unos comportamientos inaceptables por parte del señor Rubiales, que no ha estado a la altura de la institución que representa», aseguró el delantero rojiblanco y capitán de la selección.

Es la primera vez que tomaban partido: «Nos situamos de manera firme y clara del lado de los valores que representa el deporte. El fútbol español debe ser motor de respeto, inspiración, inclusión y diversidad y debe dar ejemplo con sus conductas tanto dentro como fuera del campo».

Una de las primeras que ha reaccionado ha sido Irene Montero, ministra de Igualdad en funciones, que lo ha celebrado, aunque ha lanzado un reproche: "Cada vez más hombres rompen el pacto de silencio y suman sus voces para acabar con el machismo. Incluso si pensamos que debería haber ocurrido antes o de otra forma, este comunicado es una buena noticia para nuestro deporte y para nuestro país"

El comunicado fue un modo también de intentar evitar las preguntas que iban a surgir todos los días. «Desde hoy, afrontamos una concentración decisiva para el futuro del fútbol español en nuestro camino para la clasificación de la Euro2024 con dos partidos frente a Georgia y Chipre. Nos gustaría que, a partir de ahora, nos pudiéramos centrar en cuestiones deportivas ante la relevancia de los retos que tenemos por delante», acababa Morata y todos se levantaban para marcharse de la sala de prensa sin aceptar preguntas.

Es probable que a partir de ahora, los futbolistas, cuando se les pregunte por eso, se remitan al comunicado leído. España ha disputado dos partidos de su grupo de clasificación para la Eurocopa de Alemania: ganó el primero a Noruega y perdió el segundo contra Escocia. Ahora tocan dos rivales sencillos como son Georgia y Chipre.

Pero sin duda, más que los partidos era la sombra de Rubiales yel silencio de los futbolistas lo que planeaba sobre esta convocatoria. Por eso, por la mañana, Pedro Rocha, presidente en funciones de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), visitó a los jugadores de la selección y a su cuerpo técnico encabezado por Luis de la Fuente en la Ciudad del Fútbol para trasladarles un mensaje de apoyo, de tranquilidad.

Se temía además, la reacción del público en Las Rozas con los entrenamientos en abierto. El comunicado fue también para evitar polémicas. Después de leerlo, los futbolistas salieron a entrenar con las gradas no llenas, pero sí con gente y fueron recibidos entre aplausos y sin reproches por parte de los aficionados.