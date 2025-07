España, reina sin corona de la Eurocopa: lidera las estadísticas de ataque y está en el "top" de las defensivas

«Pido perdón en nombre del equipo y en el mío por fallar el penalti», aseguró Aitana Bonmatí después de que España perdiera la final de la Eurocopa contra Inglaterra. Un perdón innecesario porque ni ella ni la selección hicieron nada malo, lo que en deporte se podría asimilar casi exclusivamente a la dejadez o a hacer trampas, nunca a perder. Falló España sólo en los penaltis, por tanto llegó al final del último partido no sólo con vida, sino con la sensación de que podría haber ganado el partido en los 120 minutos, incluso en los 90. Que el título se terminara decidiendo desde los once metros fue una celebración para Inglaterra, que desde mitad de la segunda parte desapareció y se dedicó a resistir. En el debe de España está no poder definir un encuentro en el que, después de un arranque más dubitativo, fue mucho mejor y tuvo más oportunidades, factores que hay que apuntar en el haber del equipo.

Desde 2023, en la pelea por todo

La selección se fue con sensación de amargura, lo que sólo es un indicativo de dónde tiene puesto el listón. Su victoria en el Mundial hace dos años fue no un paso adelante, sino un salto dejando atrás varias etapas de golpe, porque hasta ese momento nunca había ganado nada y en el gran campeonato apenas tenía dos participaciones: en 2015, en la que no logró ni una victoria y se volvió para casa en la fase de grupos; y en 2019, octavofinalista, pese a que sólo ganó un partido. En 2023 se impuso pese a arrastrar el famoso conflicto de «las 15».

Renovación del equipo

Tras ese éxito, Montse Tomé ha renovado a parte del equipo, demostrando que hay relevo, con futbolistas como Vicky López, que justo en la concentración ha cumplido 19 años. España se impuso en la Nations League, fue cuarta en los Juegos de París y ha sido finalista en la Eurocopa. Ha pasado de ser un equipo inexistente o sin aspiraciones a ser un referente, quizá el gran referente, como en su momento lo fueron Estados Unidos o Alemania. El futuro está asegurado con este grupo, que reaparecerá el 24 de octubre con el partido de ida de las semifinales de la Nations League ante Suecia. En el verano de 2026 no hay gran torneo, por lo que el siguiente objetivo es el Mundial de 2027 en Brasil, en el que defenderá el título y lo hará con aspiraciones.

España, la mejor

De esta Eurocopa se va España sin la corona, pero con la sensación de que ha sido la mejor selección de todas. Así lo dicen las cifras. Los números muchas veces son mentirosos en la mayoría de deportes, pero cuando la diferencia es tan abrumadora, sí que muestran gran parte de realidad. El conjunto de Montse Tomé ha sido el único que no ha sido derrotado ni en 90 ni en 120 minutos: cinco victorias y un empate; mientras que Inglaterra cayó ante Francia en la fase de grupos y, como en la final, pasó los cuartos ante Suecia en los penaltis. España marcó más goles que nadie, 18; dos por encima de Inglaterra con el mismo número de partidos y con el mismo promedio, tres por aparición, que Francia, que sólo disputó cuatro choques. Ha tenido el balón más que nadie, el 65,8 por ciento del tiempo, seguido de Francia, con el 56; y lo ha distribuido bien porque supera a todas las selecciones en porcentaje de acierto en el pase, 88,5, por encima del 83,2 del combinado galo. Además, no ha sido una posesión inocua, ya que también lidera la estadística de remates, con 147 (Inglaterra, 104); de tiros a puerta, con 47 (Inglaterra, 32); fuera, con 64 (Inglaterra, 38): al palo, con seis (varias selecciones detrás con uno); y bloqueados, con 36 (Inglaterra, 34). Esto en el aspecto ofensivo.

En el defensivo, en tres de sus seis partidos logró dejar la portería a cero, líder de esta estadística. Con cuatro goles encajados, sólo Finlandia y Suecia (tres ambas), están por delante. También es segunda en balones recuperados, con 258 (Inglaterra, 275); y pese al gran torneo de Cata Coll, las porteras españolas intervinieron once veces, las mismas que las portuguesas y menos que polacas, italianas, belgas, noruegas, inglesas y alemanas; lo que indica que como colectivo se defendió bien.

Récord de audiencia

En caliente, son números que consuelan cero o cerca de cero, pero si se analizan en frío son una señal de que el trabajo es bueno. «Me sabe mal porque no lo hemos podido conseguir. Mucha gente está entusiasmada con nosotras. También porque, al final, ganar suma gente. En el fútbol si no ganas, no engancha tanto, pero si ganas sí que suma. Lo siento. Puedo decir que volveremos», continuaba Aitana Bonmatí. Otra disculpa innecesaria. La final contra Inglaterra alcanzó 4.134.000 espectadores de media, con un 42 por ciento de cuota, en el tiempo reglamentario. La prórroga llegó a 5.263.000 de media, con un 52,4 por ciento de cuota; y en los penaltis se pasaron los seis millones. Es un equipo que genera cada vez más interés, aunque el paso difícil es que en la Liga mejore la asistencia a los estadios, que no suele superar los 1.000 aficionados.