España - Suiza, el partido que lo cambió todo en el fútbol femenino

Suiza marcó el principio de una nueva era para el fútbol femenino en España. El partido de octavos de final del Mundial 2023 fue el que convenció a las jugadoras que entonces dirigía Jorge Vilda de que podían ser campeonas del mundo. España goleó a las suizas (1-5) y el mundo empezó a ser consciente de que Aitana Bonmatí era la mejor jugadora del planeta. La selección española tuvo que remontar el autogol de Laia Codina en el minuto 11 y poco después de la media hora ya ganaba 1-3 con dos goles de Aitana y uno de Alba Redondo.

«Es un momento muy bonito que recuerdo, pero no puedo comparar el pasado porque cada partido es distinto, los equipos cambiamos. Es un recuerdo bonito también por ver de dónde veníamos, acabábamos de perder 4-0 con Japón», recuerda Aitana. Aquella fue la primera eliminatoria que España superaba en un Mundial y ahora aspira a regresar a unas semifinales del torneo continental, que sólo ha jugado una vez, en su debut en 1997, cuando la Eurocopa ni siquiera se llamaba así. «Queremos seguir haciendo historia», dice Aitana.

«Yo estaría feliz si acabo la Eurocopa con buenas sensaciones y pudiendo ayudar al equipo, si se ve a la Aitana que estamos acostumbrados a ver, porque he pasado unas semanas duras y difíciles. Quiero acabar disfrutando, que hasta ahora no he podido hacerlo mucho. Que lo que queda de torneo pueda disfrutar y pueda aportar todo mi potencial», es el deseo de la futbolista española.

«Es una jugadora única. Da igual dónde juegue, ya sea en el Barcelona o en la selección nacional, sabe cómo decidir los partidos y, por supuesto, tiene una calidad increíble. La selección española la apoya mucho y juega con futbolistas de talla mundial, por lo que defenderla es todo un reto, pero daremos lo mejor de nosotras mismas para intentar detenerla y desafiarla», reconoce la capitana suiza, la defensa del Aston Villa Noelle Maritz, cuando le preguntan por Aitana Bonmatí.

Suiza es una referencia para España, pero la seleccionadora suiza, Pia Sundhage, ha encontrado en el fútbol masculino la manera de inspirar a las suyas. Para motivar a sus jugadoras les ha puesto el vídeo del España-Suiza masculino del Mundial 2010. Era la primera jornada del grupo y ese fue el único partido que perdió la Roja, que acabó siendo la primera campeona que había perdido en su debut en ese Mundial.

«Esta mañana hemos visto algunas jugadas. Pia [Sundhage] nos ha contado algunas cosas y se me ha puesto la piel de gallina. Creemos en nosotras y en la oportunidad que tenemos», confiesa Maritz. «Intentamos compartir historias, porque eso es lo que importa en la vida, incluso en nuestra burbuja. Nos unen y nos dan mucha energía, además de la mentalidad de que todo es posible», razona la seleccionadora suiza para explicar por qué ha trabajado sobre ese partido.

España no busca la motivación en estímulos externos. «No hacemos nada especial, el partido ya te motiva solo, tener la posibilidad de avanzar en el torneo, saber que como mucho te quedan tres partidos», explica Aitana. «El foco está cien por cien en Suiza y la situación ya te motiva por sí sola. Venimos de hacerlo bien durante muchos años, pero creo que afrontamos los partidos con responsabilidad y con ese saber estar que igual hace años nos costaba porque no teníamos experiencia. Pero hoy en día tenemos experiencia en grandes escenarios, hemos jugado partidos contra anfitrionas, como en la Euro pasada», añade. En 2022 España perdió contra Inglaterra en cuartos. «Jugamos un gran partido. Espero que el resultado sea diferente», afirma Aitana.