Espectacular remontada del Barcelona al Wolfsburgo (3-2) para ganar su segunda Champions

Las caras terminaron siendo de alegría, de pura felicidad, con alguna lágrima incluso en el camino: campeonas de Europa, la segunda del Barcelona, todas en los últimos tres años. Es un equipo de época. Pero una hora antes eran de incredulidad. Porque el fútbol a veces es un deporte que no tiene mucho sentido y parecía difícil de explicar que el Wolfsburgo fuera venciendo por 0-2. Las alemanas había llegado dos veces, literal, al área de Sandra Paños, y golpearon con dureza. Primero, aprovechando un regalo de Bronze, que perdió la pelota en zona de peligro; se la quitó Pajor y su remate desde lejos lo llegó a tocar la portera azulgrana, pero no lo suficiente para mandarla lejos. El encuentro no había hecho más que empezar. Más cerca del descanso, Popp remató de cabeza el segundo y confirmaba la sorpresa. En medio de los dos tantos, todo el rato el balón para el Barcelona, que atacaba y si no finalizaba la jugaba, lo recuperaba al instante.

Iba una y otra vez el equipo de Jonatán Giráldez, llegaba a la zona caliente, pero los centros al área no encontraban rematador. Le faltó claridad, pero sí tuvo tres ocasiones clarísimas: inexplicable que no entrara el cabezazo de Irene Paredes, inmejorable el intento de remate de Hansen en el área pequeña y algo más difícil la que tuvo Salma Paralluelo justo antes de llegar al intermedio. En el origen de casi todas las acciones estaban las entradas de Rolfo por la izquierda, pero el área estaba vacía.

Pero como el fútbol muchas veces no tiene explicación, para bien y para mal, tan difícil de asumir era que el resultado fuera así como que en menos de dos minutos todo se equilibrara. También literal, porque en el 47:44 Patri Guijarro completó la jugada de Hansen y en el 49:33, la de Aitana Bonmatí, el cerebro del Barça que se inventó una pisada en el costado antes de colocar el balón en el área. Tuvo un partido difícil la centrocampista porque le salió una sombra, Oberdorf, pero se las apañó para distribuir el juego o para hacer las conducciones que acostumbra. Si lo que faltaba era gente en el área allí se presentó Guijarro, inteligente para llegar al espacio que estaba libre.

La empresa seguía siendo complicada porque el Wolfsburgo es el único equipo de la Champions que estaba invicto. Todavía tenía mucho que decir en el encuentro, y después del bajón que supuso ver que su ventaja se quedaba en nada tan pronto, se tiró hacia delante. Presionó más arriba, recuperó más pelotas y obligó a Sandra Paños a tener que intervenir para algo más que para recoger la pelota de la red. Lo intento Popp en un par de llegadas inquietantes.

El partido era otro, más equilibrado, pero la calidad del Barcelona terminó desequilibrando la final cuando Rolfo aprovechó para rematar una jugada de mala suerte del Wolfsburgo. Wilms quiso alejar el peligro, pero dio un pelotazo a Hendrich y el balón suelto lo llevó la atacante sueca a la gloria. Todavía tuvo que vivir el Barcelona un rato de tensión, más por la situación que por lo que se veía en el césped. Paños atrapó el último cabezazo de Bremer y llegó el último pitido y la alegría desatada. La fiesta era completa, con Alexia Putellas, la mejor jugadora del mundo, que salió los minutos finales, jugó un poco y después levantó y besó la copa una y otra vez. Un final feliz para el año más complicado de la Balón de Oro. "Alexia me ha pasado su energía y he hecho un poco de ello", decía Patri Guijarro, la protagonista de una tarde inolvidable.

3- F.C. Barcelona (1-4-3-3): Sandra Paños; Bronze, Paredes, Mapi, Rolfö; Aitana Bonmatí (Putellas, 90'), Walsh (Engen, 89'), Patri Guijarro; Hansen (Crnogorcevic, 79') Salma (Geyse, 70') y Mariona Caldentey (Pina, 79').

2- Wolfsburgo (1-4-2-1-3): Frohms; Wilms (Hegering, 84'), Hendrich, Janssen, Rauch; Oberdorf, Roord (Lattwein 72'); Huth; Jonsdottir, Pajor (Bremer, 84'), Popp.

Goles: 0-1 (3'): Pajor. 0-2 (37'): Popp de cabeza. 1-2 (48'): Pajor. 2-2 (50'): Popp de cabeza. 3-2 (70'): Rolfo.

Árbitra: Cheryl Foster (Gales). Amonestó a Hendrich, Aitana Bonmatí, Jonsdottir, Popp y Paredes.