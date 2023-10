Este es el culpable de que Karim Benzema sea acusado de vínculos con el terrorismo

El delantero del Real Madrid se ha visto envuelto en un verdadero huracán político en Francia. El ministro de Interior de Francia, Gérald Darmanin soltaba un auténtico bombazo al acusar al futbolista galo de tener "vínculos notorios con los Hermanos Musulmanes", una organización islámica considerada terrorista en Francia. Unas declaraciones que se producen justo después de que el delantero se posicionara a favor del pueblo palestina en la Guerra de Israel contra Hamás.

"Todas nuestras oraciones están con los habitantes de Gaza que una vez más son víctimas de estos injustos bombardeos que no perdonan a mujeres ni a niños", publicaba el jugador del Al-Ittihad.

En Francia no ha sido bien visto que escribiera un mensaje a favor de las víctimas de Gaza pero "nunca hiciera referencia al profesor asesinado o a las víctimas del lado de Israel".

Ante tales acusaciones el delantero medita acciones legales pero desde el ministerio el Ministerio del Interior, lejos de dar marcha atrás justifican la acusación lanzada por Darmanin en varias acciones del jugador que constituyen "una deriva hacia un islám duro, riguroso, característico de la ideología" de los Hermanos Musulmanes "que consiste en difundir normas islámicas en diferentes espacios de la sociedad, sobre todo en el deporte".

Las autoridades francesas recuerdan que el delantero se fotografió junto al imán de Meaux, investigado en el marco del asesinato del profesor Samuel Paty, decapitado en 2020 por un islamista de origen checheno. también subrayan el apoyo de Benzema al luchador ruso Khabib Nurmagomedov, que publicó un mensaje deseando "que el Todopoderoso desfigure a esta basura" de Emmanuel Macron y "a todos sus discípulos que, en nombre de la libertad de expresión, insultan la fe de más de 1.500 millones de musulmanes".

Para Interior, todos estos casos no permiten llevarle ante los tribunales, pero "constituyen una señal particularmente ambigua para un deportista que tiene tanta audiencia".

UNA HISTORIA QUE DURA AÑOS

Sin embargo, estas acusaciones contra Benzema no son nuevas y fueron los mensajes en redes sociales del político ultraderechista Damien Rieu en 2020 los que encendieron las alarmas de las autoridades galas. Por aquel entonces el atacante del Real Madrid ya demandó a Rieu por acusarlo de terrorista en dos tuits. El primer de ello, realizado en octubre de ese año, vinculaba a Karim con un presunto asesino: “Interesante descubrir que Benzema frecuenta al imán Nourdine Mamoune, que acaba de ser investigado (por el asesinato de Samuel Paty, aunque nunca fue procesado). Estoy deseando que los tribunales se interesen por la financiación de las mezquitas de Bron (región de la que procede Benzema)”.

Un mes más tarde, el integrante del partido Reconquista volvió a la carga con un mensaje aún más duro: “Creo que Benzema quiere enviarnos un mensaje”, expresó Rieu junto a una imagen del jugador levantando su dedo índice hacia el cielo y fotos de varios terroristas que hacen el mismo movimiento ya que, según los expertos, el Estado Islámico ha tratado de apropiárselo.

En ese contexto, el abogado de Benzema, Sylvain Cormier, se vio obligado a presentar una demanda y a lanzar una contundente advertencia al gobierno francés. “El activista ultraderechista multirreincidente Damien Lefèvre (nombre real de Damien Rieu) está alimentando el odio. Su último tuit equipara a Benzema con un terrorista. ¿Hay que esperar a una nueva tragedia para reaccionar?”, se preguntó, y etiquetó a Emmanuel Macron y al Ministro de Interior.

¿QUIÉN ES DAMIÉN RIEU?

Damien Rieu, nacido el 27 de agosto de 1989 en la región de Lyon, es un activista y político de extrema derecha francés. En la década de 2010, se convirtió en uno de los activistas más publicitados -particularmente en Twitter- del movimiento identitario en Francia. Es, en particular, cofundador y portavoz de Génération Identitaire, movimiento de extrema derecha disuelto por el Ministerio del Interior en 2021. A menudo se le describe como un gurú influyente en los círculos conspirativos. Posteriormente se unió al partido Reconquête (Reconquista), apoyando la candidatura de Éric Zemmour para las elecciones presidenciales de 2022. Tras la derrota de Zemmour en las elecciones, Damien Rieu no logró ser elegido en las elecciones legislativas de 2022: obtiene el 10,7% de los votos, quedando eliminado por la segunda ronda.

Peros su historial de polémicas es más alargado que su bagaje político. En julio de 2022 ya tuvo que pedir disculpas por identificar erróneamente al presunto asesino del ex primer ministro Shinzo Abe como el popular creador de videojuegos Hideo Kojima. Rieu escribió: "Ingenuamente tomé una broma como información. No pensé que alguien haría una broma sobre el asesinato de alguien, pero fue mi culpa por no verificar los hechos antes de compartirlos. Mis disculpas a #HideoKojima y a #MetalGear. "

Rieu compartió previamente un Tweet afirmando que la extrema izquierda estaba detrás del asesinato durante un discurso de campaña en Nara el viernes e incluía tres fotografías de Hideo Kojima. Dos fotografías mostraban a Kojima con imágenes del revolucionario marxista argentino Che Guevara.

Asimismo, sus polémico mensajes lo colocaron en el centro de la diana hasta el punto que el rapero musulmán conocido como SaiSai llegó a amenazarlo de muerte en su último videoclip lanzado en junio.

"Estamos yendo a casa de Damien, sal con las herramientas, nos vemos allí en 20 minutos", se podía leer en la letra que fue denunciada por el propio Rieu.

El vídeo, en el que en el vídeo aparecen personas, en su mayoría negras, tapadas con pasamontañas mientras blanden machetes, barras de hierro y bates concluye con la siguiente frase: «Mientras estamos armados no jugamos, te apuñalaremos en el cuello y haremos salsa de tomate. Con mi cuchillo tocaré su corazón y si muere le apuñalaré otra vez».

El debate en Francia está servido.