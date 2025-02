Este es el motivo por el que el avión privado de Cristiano se ha quedado varado en Manchester: "¡Una grieta...!"

El multimillonario avión privado de Cristiano Ronaldo está varado en el aeropuerto de Manchester tras descubrirse un problema técnico. El avión Bombardier Global Express 6500, valorado en 70 millones de euros, del cinco veces ganador del Balón de Oro se vio obligado a aterrizar en Manchester y provocó una auténtica locura entre los aficionados al fútbol.

El motivo de su llegada a Manchester no se ha dado a conocer desconocido y ha sido objeto de múltiples especulaciones entre los aficionados al fútbol. Pero lo que si se ha confirmado es el avión de lujo no irá a ninguna parta a corto plazo ya que tiene una grieta en una de sus ventanas, lo que supone un grave problema de seguridad, según informa The Sun.

Los ingenieros descubrieron que el jet negro mate, que tiene una imagen de la celebración "siuuu" de Ronaldo y su logo CR7, presentaba este problema mientras lo revisaban por lo que no se le permitirá salir del aeropuerto hasta que se repare la grieta. Al parecer, los mecánicos están esperando que el fabricante les envíe la pieza de repuesto.

El impresionante avión pudo ser visto junto al avión que el Manchester City tomó rumbo a Madrid para el partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones contra el Real Madrid esta noche

No se sabe si Ronaldo estaba a bordo del avión cuando llegó a Manchester, donde pasó un brillante etapa colmada de títulos con el United pero parece poco probable ya que la noche anterior estaba jugando para el Al-Nassr en su victoria por 3-2 sobre Al-Alhi. Lo más seguro es que fuera alquilado por un cliente. Un negocio muy rentable para el portugués.

El avión más rápido del mundo

El Gulfstream G650 de Cristiano Ronaldo está valorado en la friolera de 75 millones de dólares (70 millones de euros), según Sportsbible. Conocido por su diseño vanguardista, su excepcional velocidad y por una impresionante autonomía de 7.500 millas náuticas, el G650 es uno de los jets más rápidos del mundo.

Pero este carísimo avión no solo destaca por su velocidad sino también por su sofisticado diseño. La cabina, que cuenta con tres zonas diferentes, es lo suficientemente espaciosa como para albergar hasta 19 pasajeros y esta diseñada para "vuelos saludables". También puede ajustarse para que duerman hasta diez personas. Ronaldo también ha personalizado su jet. Su brillante carrocería metálica luce sus iniciales, CR7, junto con una silueta en la que hace su famosa pose de celebración de gol.

Su capacidad le permite realizar viajes intercontinentales sin escalas, una ventaja clave para una estrella mundial con una apretada agenda deportiva y comercial.

Ronaldo ya poseía el Gulfstream G200, que vendió para comprar el Gulfstream G650. Cristiano adquirió su anterior avión privado en 2015 por un auténtico pastizal: casi 22 millones de euros. Se trata de un modelo que comenzó a fabricarse en 1999 y que a día de hoy es todo un vehículo ‘vintage’: solo existen 250 en todo el mundo (en 2011 dejaron de producirse). Está dotado con todo tipo de comodidades que hacen que volar en él sea un lujo. Además es muy espacioso y Cristiano cuenta hasta con un armario donde guarda su ropa de diseño. Hay Wi-Fi, teléfono, fax, horno eléctrico, microondas, nevera y un sistema multimedia.

Originalmente llamado ‘Astra Galaxy’, el G200 es capaz de alcanzar una velocidad máxima de560 millas por hora, lo que permite a la pareja volar en seis horas y 25 minutos desde el aeropuerto de Funchal en la isla de Madeira a Turín en Italia. Su alcance es de hasta 3.910 millas con cuatro pasajeros a bordo por lo que es ideal para vuelos rápidos desde Italia a centros de Europa. Pero el G200 ofrece una generosa configuración de asientos y puede acomodar de ocho a 10 pasajeros en un vuelo.

Un negocio muy rentable

Pero además, el astro portugués supo rentabilizar su inversión. Y es que, cuando ni él ni Georgina estaban haciendo uso de el para viajar, una empresa privada se encargaba de alquilarlo a terceros por la nada desdeñable suma de 3.000 euros la hora.

Finalmente, en 2023 decidió venderlo. Al parecer, una de las razones por las cuales Cristiano se desprendió del vehículo era su alto costo de mantenimiento. Para poder utilizarlo, el futbolista del Al-Nassr debía tener una tripulación con tres capitanes y dos auxiliares de vuelo. En proporción a la cantidad de veces que lo usaba al año, realmente no valía la pena semejante gasto y es por eso que normalmente el avión era alquilado a otros jugadores o importantes empresarios con precios que iban desde 6.000 mil a 20.000 mil euros dependiendo de la distancia.

Su nuevo jet, mucho más potente y el preferido de los hombres de negocios también puede ser alquilado.