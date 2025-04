Este es el número de pases que dio Vinicius a Mbappé contra el Arsenal: no va a sorprender

El Real Madrid tuvo más posesión que el Arsenal, dio más pases que el Arsenal y, sin embargo, jugó peor que el Arsenal. El equipo de Arteta supo controlar el partido del Santiago Bernabéu desde las dos vertientes: cuando tuvo el balón, para hacer daño, y cuando no lo tuvo, para no sufrir. Con la pelota, frente a un rival bien ordenado, el conjunto de Ancelotti fue incapaz de crear peligro, generar superioridades o imaginar algo distinto a los más de 40 centros con los que terminó el encuentro. «El Arsenal defendió bien y encontramos dificultades a la hora de buscar espacios. A nivel de intensidad lo hicimos mejor, pero no fue suficiente», explicaba el miércoles Carlo Ancelotti.

Es verdad que, como acostumbra, el Real Madrid corrió menos que el rival (108,1 km frente a los 117,6), aunque mostró —sobre todo al principio del choque, contagiado por la euforia de la grada— una actitud más agresiva para recuperar la pelota. Con el paso de los minutos, lógicamente, esa intensidad fue disminuyendo. Pero no fue un problema de actitud de los jugadores.

Eso, por tanto, cambia el foco. Si los futbolistas quieren pero no pueden, es que algo falla. «A veces hay que hacer autocrítica y mirar todo bien. Siento que somos un equipo, pero quizás tenemos que hacer a veces más jugadas en equipo y no tantas individuales, porque si doblan el marcaje a Vini Jr. o Mbappé, una vez te sale, pero ya más es complicado», analizó con frialdad Courtois justo después del encuentro.

Sin juego colectivo

Al equipo, durante toda la temporada, no solo contra el Arsenal, le ha faltado un comportamiento colectivo. Ancelotti puso el foco en el sacrificio conjunto para defender, sin éxito, por cierto, porque la sangría de goles de este curso no tiene comparación. Con las bajas defensivas tan importantes, el entrenador quería que todo el equipo asumiera la responsabilidad defensiva.

En donde no ha hecho tanto hincapié el entrenador italiano ha sido en el trabajo colectivo a la hora de atacar y, al final, se ha demostrado que al equipo le cuesta mucho hacer daño cuando no tiene espacios para correr. «Con respecto al año pasado, ha faltado un poco de actitud colectiva», explicó un muy serio Ancelotti en la sala de prensa del Santiago Bernabéu una vez que había terminado la eliminatoria.

Según los datos de Opta, la conexión que más se dio en el encuentro contra el Arsenal fue la de Valverde y Lucas Vázquez, que entre ellos se pasaron el balón hasta 20 veces, las mismas que Rüdiger y Asencio, algo lógico porque los centrales inician las jugadas.

Los pases entre Vinicius y Mbappé

Entre Mbappé y Vinicius se pasaron la pelota cinco veces: cuatro del francés al brasileño y una sola al revés. Según el mapa de los pases de Opta, Bellingham y Mbappé no se encontraron en todo el encuentro, mientras que el inglés conectó cuatro veces con Vini y cinco veces con Rodrygo. Este y Mbappé se pasaron la pelota ocho veces, la mayor conexión entre los hombres de arriba, aunque sin mucho éxito.

De los titulares, el futbolista que más pases dio en el Real Madrid fue Fede Valverde, que empezó con Tchouaméni como únicos centrocampistas y acabó de lateral derecho, mientras que el jugador que menos pases dio fue Mbappé, que, con 23, terminó con diez menos que Courtois, aunque es cierto que, lesionado, no acabó el encuentro.

Las combinaciones de los jugadores madridistas, sin embargo, no conseguían romper el sistema defensivo que había planteado Arteta en el Arsenal. El equipo inglés apenas sufrió y, por eso, el Madrid buscó el único remedio para el que se vio capaz: los centros al área. «No hemos tenido suerte en los balones al área. Este año no tenemos un Joselu que pueda ganar esos duelos», explicaba Courtois, que lo veía con perspectiva desde lejos y no lo entendía. Ni Mbappé ni Vinicius son buenos rematadores de cabeza; Rodrygo, algo más, pero tampoco es su especialidad.

Lo que queda por jugar

El Real Madrid juega este domingo contra el Athletic, en LaLiga, después de que el Barcelona haya recibido el sábado al Celta. El martes, el equipo de Flick se mide al Mallorca en las islas, y el miércoles el conjunto de Ancelotti va a Getafe. Y el sábado, el Clásico en la final de la Copa del Rey.