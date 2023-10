Esto es lo que hará Sergio Ramos si le mete un gol al Real Madrid

Sergio Ramos jugará por primera vez contra el Real Madrid desde que dejó el equipo en el verano del 2021. Será este sábado si el nuevo entrenador del Sevilla, el uruguayo Diego Alonso, lo considera oportuno. El central sevillano se reencontrará con el que equipo en el que forjó su mítica carrera, el Madrid, siendo parte del equipo en el que se formó, el Sevilla. Ramos solo se ha enfrentado al equipo blanco en dos ocasiones como sevillista, ya que en sus dos años en el PSG se cruzó con los madrileños otras dos veces, pero las lesiones le impidieron jugar.

Jugó dos veces contra los blancos como jugador del Sevilla y ganó en el Bernabéu 0-1 (2004) y empató 2-2 en el Pizjuán, con un gol suyo (2005). Tras su regreso al Sevilla, el duelo en el Sánchez Pizjuán supone una cita muy esperada por el defensa pero ¿Qué hará si marca un gol?

"Me imagino que no lo celebrará. No le he preguntado, pero me imagino que no, no lo celebrará", auguraba este miércoles el vicepresidente primero del Sevilla FC, José María del Nico Carrasco, que atendió a los micrófonos de Radio MARCA Sevilla después del acto celebrado en el antepalco del Sánchez-Pizjuán en la entrega del XIV Premio José Antonio Blázquez de Periodismo y del XI Premio de fotoperiodismo Manuel Ruesga Bono."Aunque es de Sevilla y se ha criado en el Sevilla, sus dos casas son el Sevilla y el Madrid. Pero que marque, cómo lo celebre será anecdótico", añadía dando prioridad, claro está, a un triunfo de los suyos en un partido que supondrá el debut Diego Alonso en el banquillo.

Ramos cierra el círculo con este partido que vuelve a jugar 18 años después, un periodo durante el que el Sevilla ha ganado siete veces la Europa League y el Real Madrid cinco la Champions. El morbo de este encuentro centrará sin duda la jornada liguera de este fin de semana. Para el homenaje, habrá que esperar al partido de vuelta.