La contundente reflexión de Sergio Ramos: "Ojalá el respeto sea igual para el Madrid, el Lens o el Sevilla"

Sergio Ramos se quitó una espinita clavada al marcar al PSV después de su tanto en propia puerta ante el Barça. Pero más allá de eso, el empate dejó malas sensaciones por algunas jugadas polémicas. "Un poco de impotencia. Un buen partido en líneas generales. Esta competición la definen los pequeños detalles y vamos con ese mal de sabor de boca de habernos puesto por delante en dos ocasiones. Es un partido fuera de casa, un rival complicado al que le gusta tener el balón, pero contento por irnos a casa con buenas sensaciones, pero si no te vas con los tres puntos, no te vas con alegría plena. No somos de buscar excusas, pero el árbitro ha sido más protagonista de lo que debería", dijo el central.

"Son decisiones muy rápidas pero tiene el VAR para chequear y verlo con más claridad, el gol que anula a Adrián... Hay un arbitraje más permisible en esta competición y hoy parece que todo era en contra. A seguir aprendiendo de este tipo de errores porque es una pena. Falta para el que quiera verla, no es suficiente para pitarla. No hay que comentar casos concretos. Hemos tenido tiempo suficiente hacer las cosas de otra manera. Importante sumar un punto peo cuando tienes ahí los tres, sabe a poco", añadió Ramos.

"Un árbitro no tiene que ser protagonista... y más teniendo el VAR. Te quedas con cara de tonto. Está el gol anulado, la falta al borde de la banda... Son muchas cosas. La gente dirá muchas cosas, pero el respeto a todos los equipos no es el mismo, y en este caso me toca y nos toca sufrirlo como sevillistas. Cuando nosotros pegamos una patada y nos expulsas, nos toca quedarnos en la nevera; se debe analizar la situación. Es un resultado que al final condiciona la fase de grupos y el equipo se ponía arriba con cuatro puntos. Ojalá poco a poco se iguale todo y el respeto sea igual para el Madrid, para el Lens o para el Sevilla", zanjó.