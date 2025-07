Sarina Wiegman, seleccionadora inglesa, de final en final

Sarina Wiegman (26-10-1969, La Haya) está en la Eurocopa en el mismo lugar en el que ha estado en las últimas cinco grandes competiciones que ha disputado: en la final del torneo. La seleccionadora inglesa ganó la edición de 2017 con Países Bajos; fue subcampeona del mundo en 2019 con las neerlandesas; campeona de Europa en 2022 ya con Inglaterra; subcampeona en el Mundial que conquistó España y campeona en la Finalissima contra Brasil hace dos años. Wiegman está sentada en el banquillo de Inglaterra, pero podía estar dirigiendo a los "pross" o a la selección masculina de Estados Unidos. "Sarina podría hacer lo que quisiera en el fútbol", se esgrime desde la Federación inglesa.

La Eurocopa no ha sido sencilla para las defensoras del título. En el estreno ante Francia, Wiegman sufrió su primera derrota (2-1) en el torneo después de 12 partidos. Ahora suma 16, ninguna seleccionador ha alcanzado esa cifra. Inglaterra se levantó con sendas goleadas, 4-0 a Países Bajos y 6-1 a Gales. En los cruces directos la historia fue muy diferente. Inglaterra ha llegado donde está más por carácter que por juego. Las victorias ante Suecia, en los penaltis, e Italia, en la prórroga, tuvieron un componente agónico que han alimentado la leyenda sobre la fiabilidad de la seleccionadora en los momentos más exigentes. Los dos últimos partidos han despertado críticas sobre un once demasiado inamovible, pero esa es otra de las características de Wiegmann. Severa, meticulosa y tan directa que tres de las campeonas de hace tres años decidieron bajarse del equipo por su carácter. Wiegman reconoce que no se anda con rodeos, pero que de crisis en el equipo nada.

Wiegman se enganchó al fútbol desde que era una niña. Con seis años entró en un equipo masculino y se cortó el pelo como un crío para poder colarse en los partidos de su hermano gemelo. Su carrera se prolongó hasta 2003 y dos años antes de su retirada alcanzó el centenar de internacionalidades.

En 2006 dio el salto a los banquillos y desde entonces la ha dado tiempo a ganar cuatro premios The Best a mejor entrenadora. Es la primera entrenadora no británica de la selección inglesa y también la única que ha sido capaz de ganar la Eurocopa con dos selecciones distintas. Su objetivo desde el principio del campeonato era repetir el título de 2022 cuando después de la final ante Alemania se tomó "la primera cerveza en muchos años". La que fuera profesora de Educación Física en el Segbroek College de La Haya es una de las amenazas para España en Basilea.