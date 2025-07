El secreto del gol de Aitana está en la Novena Copa de Europa del Real Madrid

Gunter Netzer observaba la semifinal entre España y Alemania desde la grada del estadio Letzigrund de Zurich. El ex jugador del Real Madrid, que ya ha cumplido los 80, hace años que vive en la ciudad suiza y veía el partido sin saber que otro exmadridista iba a ser decisivo para que la selección del país en que nació se quedara en el camino y fuera España la que alcanzara la final.

«Con el cuerpo técnico, tanto con los analistas como con el entrenador de porteras habíamos estudiado bien a la portera, sabíamos que dejaba libre el primer palo y no me lo he pensado dos veces, he chutado porque no quería llegar a los penaltis», explicaba Aitana después del partido. «He visto el pase a la red», añadía. El pase de España a la final.

El entrenador de porteras al que se refiere Aitana es Carlos Sánchez, un exguardameta de 47 años que en sus primeros años de profesional formó parte del Real Madrid de los Galácticos. Sánchez estaba en la plantilla del equipo que ganó la Novena con el gol de Zidane al Bayer Leverkusen, aunque en esa temporada apenas jugó el primer partido de Liga y unos minutos en un partido de Copa contra el Nástic por expulsión de Casillas. Después tuvo una carrera discreta pasando por el Poli Ejido, el Almería y el Castellón antes de retirarse en el Puerta Bonita.

Durante un tiempo compaginó su puesto de preparador de porteras de la selección con el mismo trabajo en el Leganés hasta que el club le obligó a elegir. Carlos eligió la Federación y ya formó parte del cuerpo técnico que ganó el Mundial en 2023. Después del beso de Rubiales a Jenni Hermoso firmó una carta de repulsa al expresidente y puso su cargo a disposición de la Federación.

Rubiales se fue, Montse Tomé pasó de ser ayudante del seleccionador a seleccionadora y Carlos Sánchez continuó formando parte de su cuerpo técnico.

Carlos Sánchez y los analistas hicieron su trabajo y Aitana memorizó sus enseñanzas y tuvo la claridad mental suficiente para ponerlas en práctica cuando ya se habían jugado casi 120 minutos de partido.

Aitana no tuvo un comienzo sencillo de Eurocopa después que una meningitis la tuviera ingresada en un hospital mientras sus compañeras viajaban ya a Suiza para preparar el torneo. Pero no cree que su destino estuviera escrito. «Es para escribir un libro [lo que he pasado]. Más que en el destino confío en mi trabajo. He trabajado física y mentalmente para llegar a este momento a mi nivel y gracias a todas las personas que han estado a mi lado y me ha ayudado a estar a mi nivel porque sola no podría», confesaba después del partido.

Para la dos veces Balón de Oro el trabajo mental siempre ha sido importante. Hace años que presta atención al trabajo psicológico. Ese trabajo se refleja también en los momentos decisivos, aunque después del gol llegara la alegría sin control. «Cuando la pelota ha entrado he emoezado a correr como una loca, no sabía dónde ir, me he encontrado a todo al banquillo de pie, me he abrazado con todas. Este gol es de todas y de todos porque todas y todos trabajamos para estar en estos momentos. Marcar en este tipo de partidos es superespecial y si puedo ayudar al equipo a seguir haciendo historia, bienvenido», decía Aitana, que tampoco sabía que Netzer estaba viendo todo.