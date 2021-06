El polémico mensaje de Abascal y Vox sobre si España debe arrodillarse en la Eurocopa 2020

Fútbol

¿Arrodillarse o no? ésa es la pregunta que más se hace en los primeros encuentros de la Eurocopa 2020. Algunas selecciones lo están haciendo, como Inglaterra, pero su rival, Croacia, no lo hizo. Se empezó a hacer por el Black Lives Matter y se ha seguido haciendo. Parte del público que estaba en Wembley aplaudió y otra parte silbó la actitud de sus futbolistas. Es un debate abierto en el Reino Unido en el que los futbolistas lo tuvieron muy claro. Se arrodillaban. “Nos sentimos más decididos que nunca a arrodillarnos a lo largo de este torneo”, dijo el seleccionador inglés, Southgate. “Aceptamos que pueda haber una reacción adversa, pero vamos a ignorarla y a seguir adelante”, añadió. Le apoyó el defensa Luke Shaw: “Todos estamos de acuerdo en que era lo correcto seguir hincando la rodilla. Es tan simple como eso. Seguiremos haciéndolo y creemos en ello. No dejaremos de hacerlo”. Croacia no lo hizo: “En general, creemos que lo más importante es el hecho de que los internacionales croatas se han comportado de forma respetuosa a lo largo de su carrera y que han demostrado con su comportamiento que respetan a todas las personas, a los rivales y a los compañeros de equipo, independientemente de la raza, la religión, el estatus social, la etnia o cualquier otra característica, que es un valor que también promueve la Federación Croata de Fútbol” explicó la Federación en un comunicado. El árbitro español, Mateu Lahoz lo hizo en el encuentro que arbitró en el campeonato.

La duda es si la selección española lo va a hacer antes de su estreno contra Suecia. En las redes sociales ha empezado una campaña en contra y uno de los líderes ha sido Santiago Abascal, de Vox: “Disfrazado de gesto contra el racismo , algunos se empeñan en arrodillar a las naciones, lo estamos viendo en el deporte. España no se debe arrodillar ante quienes insultan nuestra historia y el legado de una nación que nunca miró por el color de la piel. #EspanaNoSeArrodilla”, ha escrito.