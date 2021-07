La frase que dedicó Joaquín Sabina a Manolo el del Bombo en una canción

Fútbol

Manolo el del Bombo es el aficionado más famoso que tiene la selección española de fútbol y estos días está siendo noticia por sus quejas por el trato que le estaba dando la Federación Española (RFEF). La imagen de Manolo trasciende a lo futbolístico y a lo deportivo y hay pocas personas, sean aficionadas o no al fútbol, que no sepan quién es. Cuando hay algún gran torneo en el que participe España, ahí están Manolo y su bombo animando a la selección. El impacto que tiene su icónica imagen es tan grande que hasta el cantante Joaquín Sabina le nombró en una de sus canciones.

Todo lo que pasa alrededor de Manolo el del Bombo y la selección es noticia. Y eso es lo que está pasando estos días. En una entrevista concedida a LA RAZÓN, Manolo se quejó del trato recibido de la RFEF, porque consideraba que no le habían ayudado tanto como él merecía. Manolo aseguró que había hecho muchos sacrificios por España y ahora que necesita ayuda no se la estaban dando.

En la Cadena COPE, Pepe Domingo Castaño reaccionó a estas palabras de Manolo el del Bombo y se lamentó por el trato que le estaba dando la Federación. “Que le hagan esto a un hombre que ha hecho tanto como Manolo, que hipotecó su vida para acompañar a la selección qué trabajo le costaría a Rubiales”, dijo Castaño.

Sin embargo, Santi Cañizares, exportero y comentarista de la COPE, corrigió a Pepe Domingo Castaño. “A mí me consta que alguna le vez le han ayudado, pero que las ayudas no eran lo que esperado”, dijo Cañizares. La Federación le habría pagado a Manolo el viaje y las entradas a Copenhague, donde se jugó el partido de octavos de final contra Croacia, y a San Petersburgo, donde se disputó el encuentro de cuartes frente a Suiza. Lo que no le habría pagado la RFEF a Manolo son las estancias en esas dos ciudades. Pepe Domingo Castaño reaccionó enfadado: “Pero entonces no está contando la verdad, la mitad de lo que cuenta es mentira”.

Manolo lleva tantos años siguiendo a la selección por el mundo y su imagen es tan potente que hasta a Joaquín Sabina le pareció que tenía que aparecer en una de sus canciones. El cantautor cita a Manolo el del Bombo en su canción Ay Calixto, incluida en el álbum Diario de un peatón, publicado en 2003.

“Y como para nacer de noble cuna, crecer, ser de la tuna y casarse, no hay que pasarse de listo

Hasta Calixto

Que en cuanto a encanto viril

Tenía tanto sex-appeal como Manolo el del bombo”, canta Sabina en Ay Calixto.