La lucha contra la fatiga crónica de la mejor futbolista de Inglaterra, rival de España en la Eurocopa

«Fran Kirby ha estado sufriendo mucho por fatiga y cansancio. No hay una razón o un motivo exacto de por qué es así, no sabemos por qué sucede. Pero hay que olvidarse de la deportista y pensar que ella es sólo un ser humano, que está luchando y que tenemos que llegar al fondo de esto», aseguraba esta primavera la entrenadora del Chelsea acerca de su mejor futbolista. Era la tercera vez que Kirby, con 29 años, tenía que alejarse de la hierba y la pelota, lo que más le gusta en la vida. La primera fue con 14, cuando tras la muerte de su madre sintió que no podía más y se hundió en una depresión que la empujó a abandonarlo todo. Volvió, sin embargo, porque el fútbol la llamaba. Y también regresó después de que hace unos años le diagnosticaran una pericarditis que decían que debería haber puesto fin a su carrera deportiva. Por supuesto, no lo hizo. Y hoy va a jugar contra España en los cuartos de final de la Eurocopa.

Tampoco lo ha hecho la fatiga crónica, una enfermedad cruel porque no se sabe muy bien a qué responde: «No había respuestas específicas en las pruebas donde pudieran decir: ‘’Esta es la enfermedad’'. Se trataba de una fatiga y un agotamiento extremos. Así que había un montón de cosas que se iban descartando aquí y allá. Tuve que trabajar mucho con diferentes psicólogos, con diferentes especialistas en términos de nutrición y recuperación. Me pusieron una tienda de oxígeno en mi casa», aseguraba Kirby hace unos días en una entrevista en «The Guardian».

Fue cuando se dio cuenta, primero, de que no estaba sola, de que mucha gente y deportistas vivían con eso; y segundo, que no era nuevo: «Esto es algo con lo que he lidiado durante probablemente cinco o seis años de mi carrera; no es algo que acaba de ocurrir en febrero, ha sido una sensación continua. He aprendido cuáles son los factores desencadenantes, cuándo empiezo a sentirme de cierta manera, y cómo puedo evitar que eso ocurra. Es realmente importante escuchar a tu cuerpo y cuando necesitas tomarte un descanso, te lo tomas y te beneficias de ello».

Fue mejorando mientras la seleccionadora inglesa, Sarina Wiegman, le demostraba que si llegaba, si conseguía superar su cansancio, la iba a esperar para incluirla en la Eurocopa en la que Inglaterra es anfitriona. La preseleccionó entre las 28, pero después tenía que pasar el último filtro, el que dejaba las 23 de la convocatoria definitiva. Kirby, tras su temporada accidentada sabía que podía no seguir: «Estás sentada esperando a que se encienda el teléfono para decir “ve a la sala”, un poco como en Factor X. Entré y la vi sonriendo, así que pensé: ‘’OK, ¡espero que no esté sonriendo y enviándome a casa!’’», continuaba contando en «The Guardian».

Ambas saben que si el esfuerzo del partido ha sido muy grande, Kirby quizá no pueda entrenar al día siguiente con el resto del equipo. Lo importante es que esté bien y que siga filtrando pases de gol: lleva tres asistencias y ya ha recorrido 23,03 kilómetros en los tres partidos jugados. Se cansa, pero no se rinde.