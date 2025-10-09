Acceso

Fallece Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca Juniors, a los 69 años

El fútbol argentino está de luto por la muerte del técnico que llevó a Boca Juniors a la gloria en la Libertadores de 2007.

AME8032. BOGOTÁ (COLOMBIA), 08/10/2025.- Fotografía de archivo del 23 de junio de 2025 que muestra al director técnico de Boca Juniors, Miguel Ángel Russo, en Nashville (Estados Unidos). Russo, entrenador argentino con más de 30 años de trayectoria y quien se desempeñaba como técnico de Boca Juniors, falleció este miércoles a los 69 años, según confirmaron a EFE fuentes familiares. EFE/ Juan Ignacio Roncoroni/ ARCHIVO
Muere Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca Juniors, a los 69 añosJuan Ignacio RoncoroniAgencia EFE
Miguel Ángel Russo, histórico entrenador argentino y actual técnico de Boca Juniors, falleció este miércoles a los 69 años tras una larga lucha contra el cáncer. Su estado de salud había empeorado en los últimos días, y fue el propio club xeneize el que confirmó la noticia a través de un comunicado oficial que conmocionó al fútbol sudamericano.

Russo, que dedicó más de cuatro décadas a los banquillos, fue una figura clave en la historia de Boca Juniors. Bajo su dirección, el equipo conquistó la Copa Libertadores de 2007 junto a Juan Román Riquelme, quien hoy preside la entidad y con quien mantenía una estrecha relación profesional y personal.

Este mismo año, el técnico había regresado al club con el objetivo de reconducir la trayectoria del equipo, en un momento en que la gestión deportiva atravesaba críticas y resultados irregulares. Su vuelta fue vista como una apuesta por recuperar el espíritu competitivo que marcó su primera etapa.

A lo largo de su carrera, Russo dirigió a grandes equipos como ellos Vélez Sarsfield, Rosario Central, Estudiantes de La Plata, Millonarios de Colombia o Al-Nassr de Arabia Saudí. Siempre se caracterizó por su serenidad, liderazgo y profundo conocimiento del juego.

El mundo del fútbol argentino y latinoamericano expresó unánimemente su tristeza. River Plate, la AFA y numerosos jugadores y excompañeros rindieron homenaje a un hombre que dejó una huella indeleble en los vestuarios y en el corazón de los aficionados.

