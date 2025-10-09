Fallece Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca Juniors, a los 69 años

Miguel Ángel Russo, histórico entrenador argentino y actual técnico de Boca Juniors, falleció este miércoles a los 69 años tras una larga lucha contra el cáncer. Su estado de salud había empeorado en los últimos días, y fue el propio club xeneize el que confirmó la noticia a través de un comunicado oficial que conmocionó al fútbol sudamericano.

Russo, que dedicó más de cuatro décadas a los banquillos, fue una figura clave en la historia de Boca Juniors. Bajo su dirección, el equipo conquistó la Copa Libertadores de 2007 junto a Juan Román Riquelme, quien hoy preside la entidad y con quien mantenía una estrecha relación profesional y personal.

Este mismo año, el técnico había regresado al club con el objetivo de reconducir la trayectoria del equipo, en un momento en que la gestión deportiva atravesaba críticas y resultados irregulares. Su vuelta fue vista como una apuesta por recuperar el espíritu competitivo que marcó su primera etapa.

A lo largo de su carrera, Russo dirigió a grandes equipos como ellos Vélez Sarsfield, Rosario Central, Estudiantes de La Plata, Millonarios de Colombia o Al-Nassr de Arabia Saudí. Siempre se caracterizó por su serenidad, liderazgo y profundo conocimiento del juego.

El mundo del fútbol argentino y latinoamericano expresó unánimemente su tristeza. River Plate, la AFA y numerosos jugadores y excompañeros rindieron homenaje a un hombre que dejó una huella indeleble en los vestuarios y en el corazón de los aficionados.