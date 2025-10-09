Precio de la luz hoy, jueves 9 de octubre, por horas: momentos del día a evitar para ahorrar en la factura

El pool eléctrico salda este jueves con un precio medio de la luz de 99,19 euros, rondando la centena. Por este motivo, el precio medio de la luz de este jueves 9 de octubre, aunque en línea con el de días previos, es sensiblemente superior al visto hace un año por estas mismas fechas.

Estos precios no son ni mucho menos los finales, ya que los consumidores domésticos consumen kilovatios hora y los megavatios hora tarifados son fruto de las subastas del pool eléctrico y de sus fuentes de generación. Sin embargo, tener presente cómo evolucionan los picos y valles de las horas de este jueves son una pista muy útil si los usuarios quieren ahorrar, ya que sobre estas cifras se aplican luego los peajes y tributos correspondientes.

En otras palabras: si concentras los electrodomésticos de alto consumo (por ejemplo, el horno, el lavaplatos o la lavadora) en los momentos en el que el megavatio hora se subastó más barato podrás arañarle un dinero a la factura al término del período de tu compañía eléctrica si participas del mercado regulado.

¿A qué hora será más barata la luz este jueves 9 de octubre?

Si estás leyendo este artículo por la mañana, seguramente estás viviendo uno de los momentos más caros en cuanto a consumo de luz: hoy entre las 08:00 y las 09:00 horas el megavatio estará cotizado en algo más de 154 euros. Después del valle de mediodía, la luz volverá a subir marcando picos a las 19:00 horas de 141,79 euros.

En cambio, los momentos más baratos del día se producirán entre las 11:00 y las 19:00. No son particularmente baratos, eso sí, ya que a las 18:00 por ejemplo el megavatio hora rondará los 91,03 euros. Solo podrás encontrar el megavatio hora cotizado por debajo de 70 euros entre las 13:00 y las 17:00, el mejor momento del día para hacer consumo energético.

Precio de la luz por horas hoy, jueves 9 de octubre