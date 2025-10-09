Una de las "amigas" de Ábalos señalada por la UCO: "No hice nada malo"

Rosalía es una de las protagonistas secundarias del último informe de la Guardia Civil en el "caso Koldo". La Unidad Central Operativa (UCO) sostiene que esta mujer fue una de las "amigas" de José Luis Ábalos con la que mantuvo "encuentros". LA RAZÓN ha podido hablar con ella y recabar su importante testimonio. "No hice nada malo sostiene", explica a este medio.

Esta mujer de nacionalidad rumana aparecía grabada en el teléfono móvil de Koldo García bajo el nombre de "Rosa Rumana Jefe Valencia". No tiene ninguna mala palabra hacia el exministro ni tampoco contra su exasesor con el que mantenía conversaciones, según el informe de la Guardia Civil. Eso sí, prefiere mantenerse, de momento, alejada de los focos y guardar su privacidad.

La cifra de la UCO sobre los "encuentros" de Ábalos

La UCO enmarca el papel de esta chica entre los cuatro viajes vinculados a los "encuentros" con Ábalos de 2020, "gestionados y sufragados por su asesor". Esta información se obtuvo de las evidencias digitales incautadas en los registros. Los mensajes que mantuvo esta mujer con Koldo se remontan al 11 de diciembre de 2020.

De la misma forma, la Guardia Civil también localizó mensajes el 9 de junio y el 4 de julio de 2021. La dinámica también era la misma y la participación de Ábalos estaba fuera de toda duda, según este último informe remitido al Tribunal Supremo.

Precisamente, en este documento, la UCO cifra en 8.245,7 euros la suma de los pagos acreditados por orden de Ábalos a "favor de terceras personas (Ofelia, Michel y Rozalía)" y los abonos en concepto de transporte y alojamiento con motivo de estos encuentros. Una cantidad que se habría abonado a lo largo de los años y, algunas veces, por petición de estas mujeres a Ábalos.

Rosalía, madre de varios hijos y residente en la Comunidad Valenciana, ha expresado su tristeza por la situación que está viviendo al verse salpicada por este caso. "Me da mucha tristeza ver que España, Europa entera arde... y a la sociedad le interesa a quién se ha follado Ábalos", afirman en declaraciones a este medio.

"No hice nada que afecte a nadie"

Considera que es un acto de "miseria e hipocresía humana". "Soy muy sincera, me da igual lo que los medios digan. Yo no tengo nada que ocultar, que salga lo que tenga que salir y ojalá sean verdades y a favor de la sociedad, una pena", lamenta. No quiere hacer comentario sobre si ha recibido dinero en efectivo del exministro o de su entorno. Reitera que no ha cometido ninguna ilegalidad en su vida.

De la misma forma, asegura que no tiene: "Nada de qué defenderme ya que no hice nada que afecte a nadie". La figura de Rosalía ya aparecía en los últimos documentos de la trama Koldo a raíz de las investigaciones de la Guardia Civil.

Rosalía habría proporcionado presuntamente una tarjeta telefónica al empresario Pepe Ruz a instancias de Koldo García. Una circunstancia que aparece reflejada en las conversaciones del caso pero no fue incluida en los oficios del Instituto Armado.