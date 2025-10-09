Sección patrocinada por
El tiempo
DANA Alice en España, en directo: la AEMET activa la alerta naranja por fuertes lluvias en Valencia, Baleares y Murcia
Meteorología mantiene activada hasta el lunes la alerta por lluvias muy fuertes y persistentes. Hay riesgo de crecidas súbitas e inundaciones
La DANA Alice dejará este jueves una situación de inestabilidad en la península, especialmente en la Comunidad Valenciana y en las islas Baleares. Se esperan cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones en varios puntos del país, mientras que las temperaturas máximas descenderán de manera notable en zonas del interior este peninsular.
La Agencia de Meteorología (Aemet ) ha activado el aviso naranja en la Región de Murcia, las Islas Baleares y la Comunidad Valenciana donde se prevén lluvias intensas que podrían acumular de entre 30 y 60 litros en una hora o hasta 100 litros en 12 horas.
También se ha emitido aviso amarillo por tormentas y precipitaciones en las provincias de Barcelona y Tarragona (Cataluña), Almería, Córdoba, Granada y Jaén (Andalucía), así como en Albacete y Ciudad Real (Castilla-La Mancha), con lluvias que podrían alcanzar los 15 a 20 litros por metro cuadrado en una hora
Achiques de agua y saneamientos
A lo largo de la noche, en especial, y hasta primera hora de la mañana, el Consorcio de Bomberos de Valencia ha recibido avisos relacionados con la lluvia por achiques de agua y saneamientos, principalmente en las localidades de Catarroja --en la zona cero de la dana-- y Alcàsser.
Temperaturas máximas en descenso
Las temperaturas bajarán en Baleares y la mitad nordeste peninsular, y el descenso será localmente notable en zonas del interior este. En cambio, subirán en el oeste de Extremadura y en Huelva. Hará más calor en Badajoz y Sevilla (31 grados), y Córdoba (30), y más frío en Burgos y Soria (20), y Ávila, León, Palencia y Valencia (22).
Copernicus confirma que septiembre de 2025 fue el tercero más cálido a nivel mundial, con récords de temperatura en el Mediterráneo
El mes de septiembre de 2025 ha vuelto a confirmar la tendencia al alza de las temperaturas globales. Con una media mundial de 16,11ºC, se ha situado como el tercer septiembre más cálido desde que existen registros, lo que supone 0,66ºC por encima del promedio del periodo 1991 y 2020, según el último boletín climático del Servicio de Cambio Climático de Copernicus (C3S) publicado este jueves.
Fuertes chubascos en estas tres provincias de Castilla y León
Para este miércoles no se descartan algunos chubascos fuertes y con tormenta en el extremo suroeste, y que afectará sobre manera a tres provincias, como son Salamanca, Ávila y Segovia.
Prealerta por las posibles "crecidas súbitas" en barrancos del Baix Ebre y Montsià (Tarragona)
Protección Civil ha puesto en prealerta el plan Inuncat por la posibilidad de "crecidas súbitas" en barrancos y torrentes del Baix Ebre y Montsià (Tarragona) este jueves por la mañana. Así lo ha informado en un mensaje en 'X' recogido por Ep, donde han señalado que la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) "intensifica la vigilancia" en estas zonas tarraconenses. Ha pedido "ir con cuidado" y no acercarse a zonas inundables.
Suspenden este jueves las clases en las Pitiusas por prevención ante la alerta naranja
La Dirección General de Emergencias ha decidido suspender este jueves las clases en todos los centros educativos de Ibiza y Formentera, por prevención ante la alerta naranja por fuertes lluvias previstas, dado el mayor "contexto de vulnerabilidad" de las Pitiusas a causa de las inundaciones de la semana pasada.
El Comité Técnico Asesor del Plan Meteobal se reunió ayer por la tarde y consolidó la alerta naranja (IG-1) por lluvias y tormentas en Ibiza y Formentera, donde se espera que durante la jornada de este jueves se puedan acumular hasta 100 l/m2.
El director general, Pablo Gárriz, ha explicado que, tras la segunda reunión, que se ha adoptado esta decisión por el aviso naranja de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), que se extenderá desde las 6.00 hasta las 18.00 horas, y que se tendrá que “reajustar en función de la evolución del fenómeno”.
Lo peor del episodio en la Comunidad Valenciana está previsto para el viernes y el sábado
Lo peor del episodio está previsto para el viernes 10 y el sábado 11 de octubre, con acumulados que podrían superar los 140 litros por metro cuadrado en 12 horas, sobre todo, en la provincia de Valencia, que vendrán acompañados de fuertes vientos.
Las primeras lluvias por Alice dejan ya acumulados de 45 litros en Valencia y 40 en Catarroja
Las lluvias en la Comunitat Valenciana por la dana Alice han dejado la madrugada de este jueves acumulados de 44,8 litros por metro cuadrado en L'Albufera de Valencia, 39,8 en Catarroja (Valencia) -una de las localidades más afectadas por la dana de hace casi un año- y 35,1 en Alcàsser (Valencia).
Según los datos de la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet), en Vila-real (Castellón) se han acumulado 35 litros por metro cuadrado, en Vilamarxant (Valencia) 31,8, en Macastre (Valencia) 30,7, en El Saler (Valencia) 29, en Pedralba (Valencia) 28, en Alborache (Valencia) 27,7 y en Loriguilla (Valencia) 27,7.
Cataluña, Andalucía y Castilla-La Mancha, en alerta amarilla
Las provincias de Barcelona y Tarragona (Cataluña), en Almería, Córdoba, Granada y Jaén (Andalucía), y en Albacete y Ciudad Real (Castilla-La Mancha) el aviso es amarillo por tormentas y por lluvias de hasta 15-20 litros en una hora.
Comunidad Valenciana, Baleares y Murcia, en alerta naranja por lluvias entre 30 y 60 litros/hora
A orilla del Mediterráneo, la Región de Murcia, las Islas Baleares y la Comunidad Valenciana han activado este jueves el aviso naranja por lluvias con acumulaciones de entre 30 y 60 litros en una hora o hasta 100 litros en 12 horas,
- La Comunidad Valenciana tiene alerta naranja (riesgo importante) por fuertes lluvias en las provincias de Alicante y Valencia, dónde se prevén entre 40 y 60 litros en una hora o 100 litros en 12 horas, según datos de la Agencia de Meteorología (Aemet), que señala que también se esperan tormentas con granizo. En la provincia de Castellón la alerta es amarilla (riesgo) por fuertes tormentas y por lluvias que acumularán 20 litros en una hora o 60 litros en 12 horas.
- En la Región de Murcia, solo el Campo de Cartagena y la localidad de Mazarrón mantienen el nivel naranja por precipitaciones de 30 litros en una hora; En el resto de la región, el aviso es amarillo por lluvias y tormentas, entre 20 y 25 litros en una hora.
- Las islas de Ibiza y Formentera (Baleares) siguen en alerta naranja por intensas lluvias que dejarán 40 litros por metro cuadrado en una hora y hasta 100 litros en 4 horas; En ambas islas hay también nivel amarillo por tormentas.
