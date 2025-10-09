DANA Alice en España, en directo: la AEMET activa la alerta naranja por fuertes lluvias en Valencia, Baleares y Murcia

La DANA Alice dejará este jueves una situación de inestabilidad en la península, especialmente en la Comunidad Valenciana y en las islas Baleares. Se esperan cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones en varios puntos del país, mientras que las temperaturas máximas descenderán de manera notable en zonas del interior este peninsular.

La Agencia de Meteorología (Aemet ) ha activado el aviso naranja en la Región de Murcia, las Islas Baleares y la Comunidad Valenciana donde se prevén lluvias intensas que podrían acumular de entre 30 y 60 litros en una hora o hasta 100 litros en 12 horas.

También se ha emitido aviso amarillo por tormentas y precipitaciones en las provincias de Barcelona y Tarragona (Cataluña), Almería, Córdoba, Granada y Jaén (Andalucía), así como en Albacete y Ciudad Real (Castilla-La Mancha), con lluvias que podrían alcanzar los 15 a 20 litros por metro cuadrado en una hora

DANA Alice en España, en directo: