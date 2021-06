Giro en el “caso Messi”: No hay acuerdo con el Barça

Fútbol

Giro repentino en el ‘caso Messi’. A pesar de que se había informado que sólo falta la firma del jugador para cerrar el acuerdo, ahora todo parece indicar que se ha complicado la situación y la renovación está estancada, nuevamente. ‘La Pulga’ termina su contrato el 30 de junio y no han llegado a un punto medio en los requisitos para la extensión del contrato.

El periodista Manu Carreño ha explicado en ‘El Larguero’ de la Cadena SER que “no hay acuerdo entre Messi y el Barça”, añadiendo que “no falta la firma de Messi, falta alcanzar un acuerdo”. Una situación que deja al Barça entre la espada y la pared porque la continuidad del capitán blaugrana es clave para el proyecto de Joan Laporta en el FC Barcelona.

Sin embargo, el director de ‘El Larguero’ apuntó que, aunque no hay acuerdo, desde la Ciudad Condal continúan siendo positivos con respecto a la renovación de Leo Messi y no se plantean la posibilidad de que el argentino abandone el Camp Nou. Así pues, sólo faltarían unos detalles para que se consiga un acuerdo que beneficie a ambas partes, aunque no se han desvelado los mismos.

En concreto, Manu Carreño apuntó que “la intención de las dos partes es llegar a un acuerdo, pero en este momento no lo hay. No solo hay que hablar de dinero. Messi va a aceptar una rebaja de sueldo, pero hay unas cuantas cosas en el contrato de Messi en las que no hay acuerdo. Faltan algunos puntos para que se llegue a ese acuerdo y se firme el contrato”, pero reiterando que “a día de hoy no hay acuerdo”.

Cabe recordar que en los últimos días se comenzó a rumorear que este jueves, 24 de junio (cumpleaños de Leo Messi) se iba a oficializar la renovación del jugador hasta el verano de 2023 pero finalmente el anuncio no ha llegado. Lo que es cierto es que desde ambas partes se ha pedido prudencia al respecto y confían en que van a llegar a un punto medio para concretar la renovación.

Algunos de esos detalles que quedan por arreglar estarían orientados a temas técnicos, fiscales y legales, haciendo referencia a la “forma de pago y a la duración del contrato para poder mantenerse dentro del límite salarial que marca LaLiga”.

Un contrato a plazos

En los últimos días desde el Barcelona se filtraba que estaban trabajando para poder armar un contrato por dos años pero pagable en cinco y adaptarlo así a los parámetros del ‘fair play’ de LaLiga. Sin embargo, según ha podido saber Vozpópuli , la oferta de la directiva encabezada por Joan Laporta es de unos 326 millones de euros netos que el seis veces Balón de Oro cobraría a lo largo de los próximos diez años.

Además, según recoge este medio citando a fuentes de la negociación, el nuevo contrato cubriría deudas antiguas con el jugador, correspondientes a las temporadas 2019/2020 y 2020/2021 que se irían pagando a plazos. Según este medio, el sueldo quedaría fijado en 32 millones anuales aproximadamente.

Si se alcanza el acuerdo definitivo, la intención de Messi es publicar un vídeo, explicando los motivos por los que ha decidido renovar su contrato con el equipo azulgrana. El argentino lo comunicaría de su propia voz, y más tarde el club haría un comunicado explicando todos los detalles del acuerdo. La cuenta atrás ha comenzado.