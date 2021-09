El Barça, rendido a Florentino Pérez: “Para quitarse el sombrero”

Fútbol

Después de su intervención en el ‘Tu Diràs’ de RAC 1, el vicepresidente Eduard Romeu pasó también por los micrófonos de ‘El Partidazo de COPE’ para hablar de la situación económica del Barça y el directivo culé, preguntado por la gestión de Florentino Pérez durante la pandemia, no dudó en elogiar las decisiones de gobierno del presidente del Real Madrid.

“La gestión del señor Florentino Pérez es de sacarse el sombrero”, dijo Romeu, alabando al dirigente blanco.

Preguntado por la posibilidad de que el club blanco fiche a Mbappé y Haaland el próximo verano, Romeu ha señalado que “es posible porque el Real Madrid es un gran club y tiene un potencial y una fortaleza muy grande”. “Si hubiéramos hecho los deberes en los últimos años estaríamos en la misma situación. Florentino Pérez ha hecho una gestión del club envidiable. A nivel empresarial nadie va a descubrirle”, sentenció.

Cabe recordar que el Barça y el Real Madrid están alineados con el proyecto de la Superliga y también con la negativa a la hora de firmar el acuerdo con CVC, un contrato que Eduard Romeu reconoció que era inviable de firmar para el Barça y eso provocó la salida de Messi.

“El señor Tebas nos ha hecho el trabajo de tomar la decisión con Messi. Si nosotros firmábamos un documento, podíamos tener otra interpretación del fair play”, sentenció Romeu, que dejó claro que el futuro de Koeman no depende de si hay dinero en la caja para afrontar su despido aunque admitió cierta decepción con la marcha del equipo: “Perder 0-3 con el Bayern era algo que entraba dentro de la ecuación”.

El Barça ha cerrado el ejercicio económico de la 2020/2021 con 481 millones de pérdidas: “Nos condiciona mucho el presente y el futuro. Ya tomamos las riendas en marzo y en seis meses hemos hecho un inmenso trabajo para mejorar la situación a nivel estructural. Hay que seguir trabajando, pero tenemos la intención de en el mínimo plazo posible volver a estar en el nivel competitivo. Tenemos que poner la masa salarial y los gastos del club en sintonía para poder volver al mundo de los fichajes y competir de tú a tú con los mejores clubes de Europa”.

Sobre la continuidad de Koeman, insistió en que no es un tema económico y aseguró que su marcha no se había planteado en la Junta directiva:; «No hemos hablado en absoluto de echarle. Estábamos en medio de la Junta y una compañera ha dicho que estaba saliendo en un periódico que estábamos solicitando su salida. Eso es rigurosamente falso, no tiene ningún sentido hacerlo y no estaba en el orden del día. No hay caso y no es un problema de dinero. Cuando el presidente y la Junta Directiva anuncian que Koeman siga el compromiso con él es total y el apoyo a su labor es total. Le digo que no lo vamos a despedir», sentenció.