Beneficiados y perjudicados por la salida de Koeman: un jugador especialmente agradece su marcha

Fútbol

Koeman ya es pasado en el Barcelona y cuando se marcha un entrenador se cierra una puerta y para algunos jugadores de la plantilla se abre otra. Así está la situación del equipo azulgrana.

Portería

No habrá muchos cambios porque Ter Stegen es indiscutible, pese a que lleva tiempo lejos de su mejor momento. Xavi, que apunta a ser el elegido, le conoce bien porque fueron compañeros y juntos estaban en la última Champions que ganó el conjunto azulgrana.

Defensa

Piqué es también ex compañero de Xavi y pese a que en Vallecas volvió a dejar claro que su mejor momento ya pasó, superado por Falcao con demasiada facilidad en la acción del gol, el Barça no tiene otro central mejor. Quizá lo es ya Araujo, ahora lesionado y con potencial para ser titular. Con Xavi, el discutido Eric García podía tener continuidad, sobre todo por su buen pie para sacar la pelota. Umtiti se tiene que ganar el puesto porque en forma es un gran defensa, pero lleva mucho tiempo “fuera”, y Lenglet parece abocado a seguir como suplente. El experimento de Sergi Roberto como lateral podría llegar a su fin. También el de Dest como extremo: tras un comienzo sorprendente en esa posición, en los dos últimos partidos, ante el Real Madrid y el Rayo, ha quedado muy marcado por fallar dos goles cantados. Mingueza sería un comodín, como hasta ahora. Y en el lateral izquierdo a Jordi Alba todavía le queda cuerda, con Balde, al que Koeman hizo debutar, con opciones de ir sumando minutos.

Centro del campo

Sin duda hay un jugador que sale muy favorecido por la marcha de Ronald Koeman. Se trata de Riqui Puig, uno de los favoritos del presidente Joan Laporta y de la parte más purista de la grada. Sólo acumula 72 minutos en cuatro partidos este curso, y casi la mitad de ellos ante el Levante, en el encuentro más plácido que ha tenido el equipo azulgrana. Koeman le mandó varios mensajes desde la sala de prensa y le dejó claro que no iba a contar mucho con él, pero el pequeño centrocampista quiere triunfar en el Camp Nou e insistió en quedarse, siempre optimista. Lo cierto que es que Valverde y Setién tampoco confiaron plenamente en él. Ahora tiene sólo 22 años, la edad en la que Iniesta se ganó definitivamente el puesto de indiscutible en la época de Rijkaard, aunque ahora el fútbol parece ir más rápido. Busquets está en un buen momento, pese al grave error que le costó el triunfo al Barça en Vallecas. Xavi lo conoce bien. El nuevo entrenador tiene el reto de conseguir por fin la mejor versión de Frenkie de Jong, que llegó en 2019 con 21 años y todavía no ha dado lo que se espera de él. Sigue siendo joven, apunta a ser un líder, pero todavía no lo es. En Pedri tenía fe ciega Koeman. Para él era indiscutible y se lo tiene que seguir ganando con el próximo entrenador, una vez supere su lesión. Puede perder algo de protagonismo, pero lo seguirá teniendo. Gavi seguro que seguirá con minutos: ya es internacional con la absoluta. Y Nico y Sergi Roberto formarán parte, como hasta ahora, de la segunda unidad.

Delantera

Ansu Fati es en realidad la única certeza si está sano. Agüero depende de su rendimiento, porque calidad le sobra. Dembélé, pendiente de si renueva o no, podría quedarse en la grada cuando esté sano del todo por decisión del club, pero como alborotador cualquier entrenador querría contar con él. También Xavi, que juega con extremos. Depay está en depresión, pero el club no tiene otro futbolista tan imaginativo como él. Demir no aprovechó sus minutos en la temporada, de momento le ha venido grande, y la lucha de Coutinho parece perdida, aunque él se empeña en demostrar lo contrario. Braithwaite, ahora lesionado, y Luuk de Jong no formarán parte del futuro a medio plazo del club.