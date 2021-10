Los dardos de Laporta a Koeman

Fútbol

Joan Laporta quiso estar al lado de Sergi Barjuan en su primera rueda de prensa como entrenador. Le agarró fuerte para la foto, sonrió mientras el técnico estaba más serio. Dio las gracias a Ronald Koeman, con el que trató de ser respetuoso haciendo referencia a que asumió “la dirección del Barça en un momento de dificultad”. “Siempre fue un hombre de club y seguirá en la memoria colectiva del Barça como jugador, y como entrenador ganó una Copa”. Si no sigue es porque los resultados no acompañaban”, explicó. Y varias veces hizo referencia a que continuaba siendo un mito del barcelonismo. “Hice lo que pude para darle margen porque se lo merecía la persona, el personaje, la personalidad”, explicó Laporta, que fue combinando estás palabras con algunos dardos hacia el neerlandés. “Pensábamos que la situación era ya insostenible y si no actuamos podía peligrar nuestras aspiraciones de este año, que es ganar títulos. Es difícil, pero estamos vivos en Liga, Champions, se tiene que jugar la Copa...”.

También le preguntaron si tenía que haber tomado la decisión antes, y fue claro. “Es opinable. Posiblemente sí. Unas circunstancias me ayudaron a tomar esa decisión [de mantenerlo], pero visto lo visto, lo había tenido que decidir antes, pero pensamos que Koeman se merecía un margen de confianza, recuperar a los lesionados... Posiblemente teníamos que haberlo decidido antes y asumo esta decisión. Pienso que habíamos entrado en una deriva que podía acabar con las opciones. Creo que esto puede servir también de motivación para reaccionar”, dijo Laporta, que ahora está en plena negociación con el ya ex técnico para el finiquito, que rondará los 12 millones de euros. “La relación con Koeman está bien por nuestra parte. Ha visto nuestro esfuerzo en darle confianza. La situación era insostenible y es la ley del fútbol. Las negociaciones para la rescisión están bien. Pactaremos para buscar lo mejor para el Barça y que él también esté satisfecho”.

El máximo mandatario azulgrana confirmó que Sergi Barjuan se sentará en el banquillo de forma interina y le pidió que fuera “valiente” y que cambiara cosas, en lo que iba otro mensaje a Koeman: “Quiero que Sergi sea como es, que no tenga miedo a probar otras soluciones porque las que se han intentado no han funcionado”. En el partido del martes en Kiev, donde los azulgrana se juegan la supervivencia en la Champions, seguramente también está Sergi, porque no quieren precipitarse en la elección del nuevo entrenador.

🗣 @JoanLaportaFCB: “Xavi está en un proceso muy interesante, evolucionando muy bien y tengo muy buenas referencias” pic.twitter.com/czzHR0Doqn — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) October 29, 2021

El mejor colocado es Xavi, “aunque el Barça tiene opciones”, según Laporta, que no quería hablar de regreso del ex centrocampista, que parece cantado, pero lo terminó haciendo y dejando pistas. “Xavi está en un proceso muy interesante, evolucionando muy bien, tengo muy buenas referencias de personas que lo conocen mejor que yo en esta faceta de entrenador. Hablo mucho con él, tengo una relación de amistad con Xavi, hemos venido hablando, conozco su opinión, qué cree que es lo que deberíamos hacer... Mi opinión es buena”, insistió. “Todo lo que me llega de Xavi es bueno. También es verdad que en su contra juega que lleva poco como entrenador. Siempre he dicho que acabará siendo entrenador del Barcelona”, fueron otras de sus frases.