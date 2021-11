Xavi se pone duro: horarios, multas, vida extradeportiva...

Fútbol

Xavi habló en su presentación como entrenador del Barcelona un poco de táctica y mucho de “normas”. Fue una de las palabras que más utilizó, la manera de comenzar a dar un giro a la situación del equipo: primero, orden en todos los sentidos; después, a jugar y a controlar el balón y a presionar arriba. Pero lo otro antes. Y predicó con el ejemplo presentándose en la Ciudad Deportiva pasadas las 8:30 de la mañana para su primer entrenamiento. El diario “As” adelantó algunas de esas normas de las que hablaba el técnico, que hacen referencia a muchos aspectos. Así, por ejemplo, los jugadores no podrán apurar su hora de llegada a los entrenamientos, a los que tendrán que acudir con al menos 90 minutos de antelación. Por tanto, como suelen ser a las 11:00, las 9:30 es el límite para llegar, para que los futbolistas desayunen juntos y haya tiempo incluso para alguna charla individual. Según “As”, el delegado Carles Naval será el encargado de llevar el control de los horarios de llegada. Y si los jugadores tienen que estar hora y media antes, el cuerpo técnico debe hacerlo con dos horas de adelante, para ir preparando la sesión. Y después del entrenamiento, todos a comer juntos, algo que hasta ahora era opcional. Es una forma de controlar a cada futbolista, una primera manera de prevenir lesiones, lo que tan preocupado tiene a todo el mundo en el club, a través de la alimentación.

¿Y si no se cumple, por ejemplo, con el horario? Pues vuelven las multas, que irán aumentando en caso de reincidencia. Así, según “As”, si se llega tarde un día al entrenamiento se pagan 100 euros, a la siguiente 200 y así.

También respecto a la conducta hace referencia la siguiente norma: si hay partido, las 48 horas antes se debe estar pronto en casa. Se puede rendir mejor o peor porque el fútbol a veces es así, pero que no sea por un descuido por llevar un vida desordenada. Y en este sentido las actividades extradeportiva tendrán que tener la supervisión del cuerpo técnico, nunca se podrán hacer actividades de riesgo, pero tampoco viajes largos durante la semana, porque eso puede afectar al rendimiento. Queda poco para la Copa Davis en Madrid y habrá que ver, por ejemplo, si Piqué está en Madrid durante varios días del evento, como sucedió la temporada pasada.

Otros aspectos de la normativa de Xavi apuntan más al tema deportivo, a ganarse el puesto para jugar en los entrenamientos, y también a la imagen, a tratar bien a los aficionados y a ser educados.

“No es disciplina, es orden; siempre que lo he tenido ha ido bien”, insistió Xavi, que también dijo que no hacía falta ser duro, pero ahí están las normas. En su primer entrenamiento, saludó a todos los jugadores que ahora tiene disponibles, porque muchos están con sus selecciones, y se le vio cercanía con Dembélé, al que ya ha piropeado y con el que cuenta mucho por las cualidades que tiene y que no terminan de explotar.