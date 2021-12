Abde renuncia a jugar con Marruecos para poder hacerlo con España

Abde ha decidido jugar con España y renunciar a representar a su país de origen, Marruecos. El jugador del Barcelona ha remitido una carta a la Federación marroquí en la que exponen su renuncia a la Copa de África, que se disputa entre el 9 de enero y el 6 de febrero para la que había sido convocado.

El jugador, fichado por el Barcelona desde el Hércules esta temporada, ha recibido recientemente la nacionalidad española y aún no ha debutado con Marruecos. Una noticia que hace feliz a Xavi y al Barcelona, que ya se había hecho a la idea de no poder contar con el jugador en el próximo mes.

“Ez Abde nunca se ha negado a la selección, y creo que el problema es el Barça porque no respetan lo suficiente la Copa de África. Los grandes clubes europeos y la FIFA simplemente no la respetan lo suficiente”, se quejó el seleccionador marroquí, Vahid Halihodzic, en una entrevista en Sportklub. “Lo he convocado porque lo necesitamos. He hablado dos veces con él y está impaciente por venir con nosotros. No pueden prohibirle venir porque es seleccionable”, añadía.

Abde ha jugado ocho partidos con el Barcelona esta temporada y ha marcado un gol.