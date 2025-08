El mensaje de Dani Olmo al Madrid: "Nos hemos reforzado mejor que ellos"

El centrocampista del Fútbol Club Barcelona Dani Olmo ve normal los intentos de Real Madrid y Atlético de traer "a los mejores" como han hecho este verano, aunque apuntó que el cuadro azulgrana se ha "reforzado" mejor que el conjunto blanco. "El Madrid también va a querer tener a los mejores. Está muy bien. En ese sentido, nosotros también nos hemos reforzado y mejor te diría. Para mí, mejor", apuntó el internacional español en una entrevista con El Partidazo de Cope.

Preguntado también por un Atlético protagonista con muchos movimientos, Olmo ve al Barça con un equipo más completo. "Todos los equipos hacen cambios en los mercados y a nosotros no nos importa que vayan fichando o incorporando jugadores. Nos tenemos que enfocar en lo nuestro", afirmó, en medio de la pretemporada en Asia.

"Poco a poco nos vamos sintiendo todos mejor, y ganamos que es importante. Algunos automatismos nuevos, partiendo de la base que ya teníamos, añadiendo detalles. Estamos en pretemporada, hay que probar cosas", añadió, después de dos partidos de preparación y dos victorias, ante el Vissel Kobe y el FC Seoul.

El jugador de Terrassa habló algo de las incorporaciones del Barça, como Joan García al que ya conocía, porque comparten agente. "Es una pasada de portero, tenemos suerte de tener grandes porteros, en la selección y en el Barça. Es un salto de calidad al fútbol del Barça", afirmó.

Olmo fue preguntado por la situación del portero y la inscripción en la Liga que él mismo tuvo en el aire la pasada campaña. "Tiene que tener confianza, que la tiene, el club sabe lo que tiene que hacer. No depende de nosotros, no depende de él, está centrado. No hemos hablado del tema. De mí no dependía, estaba centrado en entrenar, se solucionó y pude jugar, que es lo importante. Algo te afecta, se puede pasar mal, pero como son cosas que no dependen de ti no tienes que estar pensando en eso", explicó.

El futbolista valoró también la supuesta polémica en torno a la capitanía, con el futuro incierto de un Marc-André ter Stegen que, además, tuvo que pasar de nuevo por quirófano. "Marc está bien, se está recuperando de la operación, es un jugador importante. No ha podido viajar por la operación", dijo. "Marc es el capitán. No sé si los jugadores votaremos a los capitanes. En el vestuario no tenemos esa incertidumbre de quién será capitán y no hablamos del tema. Están pasando más cosas fuera que dentro, aquí dentro no tenemos esas preguntas ni respuestas", añadió sobre quién será el capitán azulgrana.

Olmo, que apuntó que Marcus Rashford es "más introvertido", pero que todos los recién llegados son "grandes jugadores" y "buenas personas", habló de los objetivos de esta temporada. "El gran objetivo es repetir lo que hemos ganado, lo más difícil no es ganar sino volver a ganar, y también la Champions, que se quedó en esas semifinales que merecimos más", confesó.

Dani Olmo apuntó que ganar el Mundial puede ser más difícil que ganar la Champions, defendió a Lamine Yamal por su fiesta de 18 cumpleaños. "Él puede hacer lo que quiera, eran sus vacaciones y su fiesta, no ha hecho nada malo. Él ya sabe, es un tío inteligente, para su edad sabe lo que puede y no puede hacer", afirmó, antes de hablar de Hansi Flick. "Tiene las ideas claras, a lo que quiere jugar, y es cercano. Compartimos esa ambición, la de ganar", concluyó.