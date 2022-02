El fichaje más inesperado de Laporta era la estrella de El Chiringuito

Joan Laporta está dando muchas vueltas al Barcelona. Cuando estaba Koeman en el banquillo tardó muy poco en demostrar que no confiaba nada en él y que si seguía era porque no encontraba a nadie mejor a mano para sustituirle. Ganó las elecciones contagiando al votante la idea de que Messi se iba a quedar en el Barcelona; ahora va diciendo que Haaland puede ser el fichaje del verano, aunque las opciones son remotas. Pero, es que según el Mundo Deportivo, también ha estado barajando otros nombres para el Barcelona y uno de ellos es absolutamente inesperado: Jorge D’Alessandro.

Según el periódico deportivo catalán, el ex portero, ex entrenador y uno de los tertulianos más llamativos de El Chiringuito de Josep Pedrerol dio un día una conferencia en La Masía y sus conocimientos, la pasión con la que los desarrolló y la precisión con que respondió a las preguntas de los asistentes hizo que se le despidiera con una cerrada ovación y que el buen sabor de boca que dejó en todos llegara a oídos de Joan Laporta, que quiso incorporarlo a su equipo.

Ahora bien, no lo hizo porque según el periódico después vio algunas de las actuaciones de D’Alessandro en la televisión y no quedó nada contento, sobre todo por sus críticas a Messi. En el programa de Pedrerol, el ex entrenador mezcla sus conocimientos indudables de fútbol con actuaciones muy esperpénticas. Aún así, desde hac tiempo ya se sitúa en el lado de los barcelonistas en el programa, de ahí que su fichaje por el Barcelona no sorprendiera.

D’Alessandro también se ha hecho más o menos conocido en las redes sociales por sus mensajes en Twitter, llenos de emojis que muchas veces son imposibles de descodificar para sus seguidores. Hay quien se ha especializado en seguir su cuenta y dedicarse a poner en un lenguaje accesible a todos lo que quiere decir el “maestro” como le llaman, con sus dibujitos.