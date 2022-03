La asombrosa frase de Laporta sobre la mujer de Will Smith, la alopecia y su físico

El bofetón de Will Smith a Chris Rock sigue siendo, después de la invasión de Ucrania, el tema más viral del momento. No ha conversación o entrevista en la que no salga. Desde los políticos hasta Joan Laporta, aunque la opinión del presidente del Barcelona ha generado mucha polémica.

El actor ya ha pedido perdon: “La violencia en todas sus formas es venenosa y destructiva”, dijo Smith en un comunicado emitido por su publicista y publicado en Instagram. “Mi comportamiento en los Oscar de anoche fue inaceptable e inexcusable. Las bromas a mi costa son parte del trabajo, pero una broma sobre la condición médica de Jada fue demasiado para mí y reaccioné emocionalmente. Me gustaría pedirte disculpas públicamente, Chris. Me pasé de la raya y me equivoqué. Estoy avergonzado y mis acciones no fueron indicativas del hombre que quiero ser. No hay lugar para la violencia en un mundo de amor y bondad”.

El actor, de 53 años, añadió sus disculpas a la academia de cine, a los productores de la retransmisión, a los asistentes, a los espectadores y a la familia Williams. Smith fue homenajeado el domingo por su papel de Richard Williams, padre de Venus y Serena, en “King Richard”.

Después de convocar una reunión de la junta directiva el lunes para discutir el incidente, la academia de cine dijo que revisará las acciones de Smith y “explorará nuevas acciones y consecuencias de acuerdo con nuestros estatutos, normas de conducta y la ley de California.” El Departamento de Policía de Los Ángeles dijo el domingo que estaba al tanto del incidente pero que no estaba llevando a cabo una investigación porque la persona implicada se negó a presentar una denuncia policial.

Laporta no se lo tomó muy en serio cuando le preguntaron o no preparó bien la respuesta cuando la dijo en Rac1: “Yo pensaba que era una broma. Le da un golpe que casi lo tumba, pero el otro aguanta bien. No sé si ahora la Academia regulará la situación para que no sea habitual. También te digo que la mujer de Will Smith, no sé si estaba rapada por algún motivo.. Tiene alopecia pero está guapísima también. Rapadita, pero bien, muy bien”

Las acciones de Smith sacudieron una ceremonia de los Oscar fundamental. Hasta ese momento, el productor Will Packer había dirigido una retransmisión ordenada y desenfadada que la academia esperaba que restaurara los Premios de la Academia tras el récord de audiencia del año pasado. La ceremonia del domingo alcanzó una audiencia estimada de 15,36 millones de espectadores, según las cifras preliminares de la empresa Nielsen del lunes. Aunque supone una notable mejora con respecto a los 9,85 millones de espectadores del año pasado, sigue siendo la segunda ceremonia de los Oscar menos vista.