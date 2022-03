Jada Pinkett antes de los Oscar: “Me importa un bledo lo que la gente piense de mi cabeza calva”

Dos días después de la gala de los premios Oscar, todavía colea la broma relacionada con la alopecia de Jada Pinkett por parte de Chris Rock, que provocó que su marido, Will Smith, se levantara y le abofeteara en pleno directo. Un acto que empañó su estatuilla y por el que ya ha pedido disculpas públicamente en redes sociales: La violencia en todas sus formas es venenosa y destructiva. Mi comportamiento anoche durante los Premios Oscar fue inaceptable e inexcusable. Los chistes a mis expensas son parte del trabajo, pero un chiste sobre la condición médica de Jada fue algo difícil de soportar y reaccioné de forma emocional”.

Mucho se ha hablado estos días sobre el problema capilar que sufre Jada Pinkett, alopecia areata, una enfermedad autoinmune, que provoca la caída del pelo. La actriz lo contó el pasado diciembre cuando, decidida a acabar con posibles especulaciones, publicó un vídeo en Instagram para explicar el porqué de su cambio de imagen; aunque en 2018, durante su programa “Red Table Talk”, la esposa de Will Smith confirmó que estaba lidiando “con algunos problemas de pérdida de cabello”.

Jada Pinkett Smith en los Oscar FOTO: John Locher John Locher/Invision/AP

“Me gustaba mi pelo salvaje y rizado”

Tal y como desvela la revista People, también lo hizo una semana antes de la gran alfombra roja de la 91 edición de los premios Oscar, y lo hizo en un vídeo de TikTok subtitulado: “Crown Act. Estate orgullosa de tu corona. #iamnotmyhair #hairjourney”. “Siendo una mujer negra y lidiando con el pelo en Hollywood, en la época en la que me crié, tener tu pelo lo más europeo posible era siempre la cosa, y eso fue realmente un reto, ya sabes, porque me gustaba mi pelo salvaje y rizado”, dice Pinkett en dicha red social.

“Pero nadie quería eso, así que siempre tuve que peinarme de formas que no me parecían naturales porque estoy tratando de jugar al juego. Así que si estoy haciendo una portada, todo el mundo es como, ‘No, queremos tu pelo liso y fluido’, cuando es como, ‘Está bien, genial, pero eso no es realmente lo que le gusta hacer a mi cabello’. "

Y termina confesando que “tuve que aprender a tener el valor de decir: ‘No, no voy a hacer eso’. Por eso hoy me siento libre: me importa un bledo lo que la gente piense de mi cabeza calva. Porque, ¿adivinen qué? Me encanta”. Un vídeo que vuelve a ver la luz, días después de la gran polémica.